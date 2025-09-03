Суд США запретил Трампу использовать закон 18 века для депортации мигрантов

Федеральный апелляционный суд постановил, что использование президентом Дональдом Трампом Закона о врагах-иностранцах 1798 года для быстрой депортации мигрантов является недопустимым. Потому что депортация по законам военного времени является незаконной в США на данный момент.

Детали

Федеральный апелляционный суд в Новом Орлеане во вторник, 2 сентября, вынес решение против использования президентом Дональдом Трампом закона 1798 года для депортации подозреваемых членов латиноамериканских банд.

Закон о врагах-иностранцах разрешает депортацию "подданных враждебного государства" только при условии объявления состояния войны против другой страны.

В январе Трамп уже возобновил "немедленное выдворение" иммигрантов, даже если нет документов. В марте 2025 года глава Белого дома объявил венесуэльскую банду Tren de Aragua международной террористической организацией. Позже, по решению Трампа, подозреваемых членов венесуэльской преступной группировки двумя самолетами доставили в тюрьму строгого режима в Сальвадоре.

В мае 2025 года Верховный суд США остановил использование Трампом Закона о врагах-иностранцах для депортации. Дело вернули к рассмотрению заявлений мигрантов о том, что они не получили достаточного уведомления о депортации.

В июне 2025 года Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа возобновить депортацию мигрантов в третьи страны, даже если эти страны не являются их родными. Решение отменило предыдущий судебный вердикт.

На прошлой неделе другой федеральный апелляционный суд США временно заблокировал решение Трампа об отзыве статуса временной защиты у примерно 600 000 венесуэльцев, проживающих в США.

Во вторник на этой неделе Апелляционный суд в Новом Орлеане пришел к выводу, что решение правительства предупредить мигрантов за семь дней до их высылки в соответствии с законом "кажется, соответствует директиве Верховного суда".

Однако только Саутвик, назначенный бывшим президентом Джорджем Бушем, и судья Эндрю Олдхэм, назначенный Трампом, согласились с этой частью решения суда. - пишет CNN.

Таким образом, Апелляционный суд США признал незаконным использование президентом США Дональдом Трампом закона 1798 года. Пока Верховный Суд не вынесет решение, решение апелляционного суда является обязательным.

Напомним

Администрация Трампа ранее планировала переместить тысячи нелегальных мигрантов, среди которых граждане Украины и других союзных стран, на военную базу в Гуантанамо-Бей для разгрузки переполненных центров.

