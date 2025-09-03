Суд США запретил Трампу использовать закон 18 века для депортации мигрантов

$41.360.01
48.180.29
ukenru
Эксклюзив
12:08 • 6442 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 19240 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 15739 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 19798 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 19677 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 21842 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 36361 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 33785 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 88819 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 105879 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.2м/с
39%
751мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 245489 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 245262 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 236583 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 233183 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 227188 просмотра
публикации
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 19212 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 22293 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 36344 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 33771 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 88809 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Руслан Кравченко
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Днепр
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 202513:20 • 2902 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 23914 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 37344 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 39859 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 53854 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Хранитель
СВИФТ
M1 Abrams
YouTube

Суд США запретил Трампу использовать закон 18 века для депортации мигрантов

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Федеральный апелляционный суд признал недопустимым использование президентом Дональдом Трампом Закона о врагах-иностранцах 1798 года для депортации мигрантов. Депортация по законам военного времени является незаконной в США в настоящее время.

Суд США запретил Трампу использовать закон 18 века для депортации мигрантов

Федеральный апелляционный суд постановил, что использование президентом Дональдом Трампом Закона о врагах-иностранцах 1798 года для быстрой депортации мигрантов является недопустимым. Потому что депортация по законам военного времени является незаконной в США на данный момент.

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Федеральный апелляционный суд в Новом Орлеане во вторник, 2 сентября, вынес решение против использования президентом Дональдом Трампом закона 1798 года для депортации подозреваемых членов латиноамериканских банд.

Закон о врагах-иностранцах разрешает депортацию "подданных враждебного государства" только при условии объявления состояния войны против другой страны.

В январе Трамп уже возобновил "немедленное выдворение" иммигрантов, даже если нет документов. В марте 2025 года глава Белого дома объявил венесуэльскую банду Tren de Aragua международной террористической организацией. Позже, по решению Трампа, подозреваемых членов венесуэльской преступной группировки двумя самолетами доставили в тюрьму строгого режима в Сальвадоре.

Дональд Трамп провел 16% своего президентства, играя в гольф – СМИ02.09.25, 00:50 • 5174 просмотра

В мае 2025 года Верховный суд США остановил использование Трампом Закона о врагах-иностранцах для депортации. Дело вернули к рассмотрению заявлений мигрантов о том, что они не получили достаточного уведомления о депортации.

В июне 2025 года Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа возобновить депортацию мигрантов в третьи страны, даже если эти страны не являются их родными. Решение отменило предыдущий судебный вердикт.

На прошлой неделе другой федеральный апелляционный суд США временно заблокировал решение Трампа об отзыве статуса временной защиты у примерно 600 000 венесуэльцев, проживающих в США.

Военные США нанесли удар по венесуэльскому судну с наркотиками: 11 погибших03.09.25, 05:00 • 5496 просмотров

Во вторник на этой неделе Апелляционный суд в Новом Орлеане пришел к выводу, что решение правительства предупредить мигрантов за семь дней до их высылки в соответствии с законом "кажется, соответствует директиве Верховного суда".

Однако только Саутвик, назначенный бывшим президентом Джорджем Бушем, и судья Эндрю Олдхэм, назначенный Трампом, согласились с этой частью решения суда.

- пишет CNN.

Таким образом, Апелляционный суд США признал незаконным использование президентом США Дональдом Трампом закона 1798 года. Пока Верховный Суд не вынесет решение, решение апелляционного суда является обязательным.

Напомним

Администрация Трампа ранее планировала переместить тысячи нелегальных мигрантов, среди которых граждане Украины и других союзных стран, на военную базу в Гуантанамо-Бей для разгрузки переполненных центров.

В Германии погибла 16-летняя украинская беженка: ее толкнул под поезд мигрант – Bild01.09.25, 19:30 • 8782 просмотра

Игорь Тележников

Новости Мира
Сальвадор
Джордж Буш-младший
Верховный суд Соединенных Штатов
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты