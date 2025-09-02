Дональд Трамп провел 16% своего президентства, играя в гольф – СМИ

Президент США Дональд Трамп провел 38 из 224 дней второго президентского срока за игрой в гольф. Об этом сообщили на ресурсе Trump Golf Truck, передает УНН.

Детали

Трамп известен своей страстью к игре в гольф. Это даже используют мировые политики в коммуникациях. Президент Финляндии Александер Стубб играл в гольф с Трампом в марте 2025 года.

Во время визита президента Зеленского в Вашингтон в августе 2025 года Трампу была подарена клюшка для гольфа от младшего сержанта ВСУ Константина Картавцева.

На сайте также есть ссылки на социальные сети с подтверждением того, как и с кем играл в гольф Дональд Трамп. Также на ресурсе указаны данные, что за первый президентский срок (2017-2021), Трамп посетил собственность Trump Organisation 428 из 1261 дней. Это 30 % времени его первого президентства.

Напомним

В марте президент США Дональд Трамп победил на чемпионате в собственном гольф-клубе.

Трамп заработал миллионы долларов на криптовалюте, гольф-клубах и продаже товаров