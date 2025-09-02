$41.320.06
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
15:53 • 14789 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 25444 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 32492 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 178517 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 103264 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 186063 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 193368 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
1 сентября, 05:46 • 163642 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 131404 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября
Дональд Трамп провел 16% своего президентства, играя в гольф – СМИ

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент США Дональд Трамп потратил 38 из 224 дней второго срока на игру в гольф. Это подтверждает его страсть к спорту, используемому мировыми политиками.

Дональд Трамп провел 16% своего президентства, играя в гольф – СМИ

Президент США Дональд Трамп провел 38 из 224 дней второго президентского срока за игрой в гольф. Об этом сообщили на ресурсе Trump Golf Truck, передает УНН.

Детали

Трамп известен своей страстью к игре в гольф. Это даже используют мировые политики в коммуникациях. Президент Финляндии Александер Стубб играл в гольф с Трампом в марте 2025 года.

Во время визита президента Зеленского в Вашингтон в августе 2025 года Трампу была подарена клюшка для гольфа от младшего сержанта ВСУ Константина Картавцева.

На сайте также есть ссылки на социальные сети с подтверждением того, как и с кем играл в гольф Дональд Трамп. Также на ресурсе указаны данные, что за первый президентский срок (2017-2021), Трамп посетил собственность Trump Organisation 428 из 1261 дней. Это 30 % времени его первого президентства.

Напомним

В марте президент США Дональд Трамп победил на чемпионате в собственном гольф-клубе.

Егор Брайлян

