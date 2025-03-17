"Мабуть, мій останній": Трамп похвалився, що виграв чемпіонат з гольфу

Президент США Дональд Трамп переміг на чемпіонаті у власному гольф-клубі. Про це Глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Я щойно виграв чемпіонат гольф-клубу, мабуть, мій останній, у Міжнародному гольф-клубі Трампа, в окрузі Палм-Біч, штат Флорида. Така велика честь! - зазначив Трамп.

Він також повідомив, що у клубі має відбутися вечеря з нагородженням.

Нагадаємо

Дональд Трамп витратив понад 18 мільйонів доларів платників податків на гру в гольф у Флориді з моменту повернення в Білий дім. Кожна поїздка до Мар-а-Лаго коштує бюджету США 3,3 млн доларів.

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