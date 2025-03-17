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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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"Наверное, мой последний": Трамп похвастался, что выиграл чемпионат по гольфу

Киев • УНН

 • 22339 просмотра

Дональд Трамп сообщил о своей победе на чемпионате гольф-клуба в округе Палм-Бич, штат Флорида. По его словам, это, пожалуй, его последняя победа.

"Наверное, мой последний": Трамп похвастался, что выиграл чемпионат по гольфу

Президент США Дональд Трамп победил на чемпионате в собственном гольф-клубе. Об этом Глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Я только что выиграл чемпионат гольф-клуба, наверное, мой последний, в Международном гольф-клубе Трампа, в округе Палм-Бич, штат Флорида. Такая большая честь!

- отметил Трамп.

Он также сообщил, что в клубе должен состояться ужин с награждением.

Напомним

Дональд Трамп потратил более 18 миллионов долларов налогоплательщиков на игру в гольф во Флориде с момента возвращения в Белый дом. Каждая поездка в Мар-а-Лаго стоит бюджету США 3,3 млн долларов.

Гольф-клуб Трампа в Шотландии атакован активистами: что произошло на поле08.03.25, 17:25 • 28290 просмотров

Вита Зеленецкая

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