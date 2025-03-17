"Наверное, мой последний": Трамп похвастался, что выиграл чемпионат по гольфу
Киев • УНН
Дональд Трамп сообщил о своей победе на чемпионате гольф-клуба в округе Палм-Бич, штат Флорида. По его словам, это, пожалуй, его последняя победа.
Президент США Дональд Трамп победил на чемпионате в собственном гольф-клубе. Об этом Глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.
Я только что выиграл чемпионат гольф-клуба, наверное, мой последний, в Международном гольф-клубе Трампа, в округе Палм-Бич, штат Флорида. Такая большая честь!
Он также сообщил, что в клубе должен состояться ужин с награждением.
Напомним
Дональд Трамп потратил более 18 миллионов долларов налогоплательщиков на игру в гольф во Флориде с момента возвращения в Белый дом. Каждая поездка в Мар-а-Лаго стоит бюджету США 3,3 млн долларов.
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