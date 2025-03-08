Гольф-клуб Трампа в Шотландии атакован активистами: что произошло на поле
Киев • УНН
Пропалестинские протестующие совершили акт вандализма в Trump Turnberry, разрисовав здание красной краской и оставив надписи на газоне. Активисты повредили поле для гольфа в ответ на заявления Трампа о контроле над Газой.
Знаменитый гольф-клуб Trump Turnberry в Шотландии, принадлежащий Дональду Трампу подверглось акту вандализма со стороны пропалестинских протестующих. Здание клуба было разукрашено красной краской, а на зеленой лужайке был нарисован огромный лозунг "Газа не продается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Mail.
На зеленом газоне крупными буквами появилась надпись "GAZA IS NOT 4SALE" ("Газа не продается"). Кроме того, на асфальте были нанесены надписи "Free Gaza", "Free Palestine", а также оскорбления в адрес Трампа. Неизвестные также разрыли несколько лунок на поле, повредив покрытие.
Daily Mail пишет, что за этим стоит организация Palestine Action, которая выступает против политики США в отношении конфликта на Ближнем Востоке.
"Трамп думает, что может распоряжаться Газой, как своей собственностью. Мы показали ему, что его собственность тоже не в безопасности", — говорится в социальных сетях Palestine Action.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп высказался о готовности своей страны взять под контроль Сектор Газа и развивать анклав.
Трамп выступал с заявлением, угрожая палестинцам в Газе смертью в случае захвата заложников.