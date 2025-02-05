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Трамп: США "возьмут под свой контроль" сектор Газы

Трамп: США "возьмут под свой контроль" сектор Газы

Киев  •  УНН

 • 1690 просмотра

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Дональд Трамп анонсировал планы США по контролю и развитию Сектора Газа, включая возможный ввод войск. Нетаньяху поддержал эту инициативу, назвав ее способной "изменить историю".

Президент США Дональд Трамп высказался о готовности своей страны взять под контроль Сектор Газа и развивать анклав. Он также не исключил возможности введения американских войск в регион. Об этом информирует CNN и издание The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующее заявление американского президента прозвучало на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Вашингтоне.

США возьмут под свой контроль Сектор Газа, и мы также выполним с ним работу. Мы будем управлять им и будем отвечать за демонтаж всех опасных бомб и другого неразорвавшегося вооружения

- сказал Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос представителей СМИ о возможности ввода войск США в Газу, американский лидер заявил, что "если это будет необходимо - мы это сделаем".

Мы возьмем этот кусок (территории). Мы собираемся его развивать, создавать тысячи и тысячи рабочих мест, и это будет что-то чем может гордиться весь Ближний Восток

- заявил Президент США.

Он добавил, что представляет, как в Секторе Газа "будут жить люди со всего мира", и что "мы превратим это в интернациональное, невероятное место... палестинцы также, палестинцы будут жить там, многие люди будут жить там".

По мнению президента Дональда Трампа, на территории анклава после разминирования и уборки разрушенных войной зданий можно "создать экономическое развитие, которое обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья для людей в этом районе".

Кроме того, Трамп отметил, что Вашингтон будет просить другие соседние страны принять палестинцев, перемещенных из Газы. В то же время Трамп не уточнил, куда именно, по его мнению, следует переселить палестинцев из Сектора Газа.

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The Times of Israel пишет, что Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на пресс-конференции в Белом доме журналисты спросили, считает ли он план Трампа по взятию под контроль Сектор Газа "способом „расширения границ Израиля". На это политик отметил, что одна из целей войны с ХАМАС заключается в том, чтобы Газа больше никогда не представляла угрозы для Израиля.

Президент Трамп выводит это на гораздо более высокий уровень. Он видит другое будущее для того участка земли, который был центром такого количества терроризма, такого количества нападений на нас... У него другая идея. Я считаю, что стоит обратить на это внимание

сказал Нетаньяху.

Он добавил, что американские власти исследуют этот вопрос и ведут консультации.

Я думаю, что это то, что может изменить историю, и это действительно стоит того, чтобы продолжить этот путь

- считает премьер Израиля.

Он отметил, что во время текущего "временного прекращения огня" один лидер ХАМАСа сказал, что террористическая группа намерена "снова совершить 7 октября, но сделать это более масштабно".

По словам Нетаньяху, в регионе не может быть мира, если "токсичный, смертоносный" ХАМАС останется в Газе.

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В ХАМАС заявили о готовности к переговорам с администрацией Трампа

Высокопоставленный представитель террористической группировки ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил, что палестинская организация готова к переговорам с администрацией Трампа.

По его словам, переговоры с США стали своеобразной необходимостью для ХАМАС учитывая, что Вашингтон является ключевым игроком на Ближнем Востоке.

Напомним

Президент США Дональд Трамп встретил в Белом доме премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху на фоне переговоров о прекращении огня в Газе. Израильский премьер стал первым иностранным лидером, который встретился с президентом США в Вашингтоне после его инаугурации.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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