Трамп: США "візьмуть під свій контроль" сектор Гази

Президент США Дональд Трамп висловився про готовність своєї країни взяти під контроль Сектор Газа та розвивати анклав. Він також не виключив можливості введення американських військ у регіон. Про це інформує CNN та видання The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідна заява американського президента пролунала на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні.

США візьмуть під свій контроль Сектор Газа, і ми також виконаємо з нею роботу. Ми будемо керувати ним та відповідатимемо за демонтаж усіх небезпечних бомб та іншого озброєння, що не розірвалося - сказав Дональд Трамп.

Відповідаючі на запитання представників ЗМІ щодо можливості введення військ США до Гази, американський лідер заявив, що "якщо це буде необхідно - ми це зробимо".

Ми візьмемо цей шматок (території). Ми збираємося його розвивати, створювати тисячі і тисячі робочих місць, і це буде щось чим може пишатися весь Близький Схід - заявив Президент США.

Він додав, що уявляє, як в Секторі Газа "будуть жити люди з усього світу", і що "ми перетворимо це на інтернаціональне, неймовірне місце... палестинці також, палестинці будуть жити там, багато людей будуть жити там".

На думку президента Дональда Трампа, на території анклаву після розмінування і прибирання зруйнованих війною будівель можна "створити економічний розвиток, який забезпечить необмежену кількість робочих місць і житла для людей у ​​цьому районі".

Крім того, Трамп зауважив, що Вашингтон проситиме інші сусідні країни прийняти палестинців, переміщених з Гази. Водночас Трамп не уточнив, куди саме, на його думку, слід переселити палестинців з Сектору Газа.

Трамп відреагував на угоду про звільнення заручників ХАМАС

The Times of Israel пише, що Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху на прес-конференції в Білому домі журналісти запитали, чи вважає він план Трампа щодо взяття під контроль Сектор Газа "способом "розширення кордонів Ізраїлю". На це політик зазначив, що одна з цілей війни з ХАМАС полягає в тому, щоб Газа більше ніколи не становила загрози для Ізраїлю.

Президент Трамп виводить це на набагато вищий рівень. Він бачить інше майбутнє для тієї ділянки землі, яка була центром такої кількості тероризму, такої кількості нападів на нас… У нього інша ідея. Я вважаю, що варто звернути на це увагу сказав Нетаньягу.

Він додав, що американська влада досліджує це питання і веде консультації.

Я думаю, що це те, що може змінити історію, і це дійсно варте того, щоб продовжити цей шлях - вважає прем'єр Ізраїлю.

Він зазначив, що під час поточного "тимчасового припинення вогню" один лідер ХАМАСу сказав, що терористична група має намір "знову вчинити 7 жовтня, але зробити це більш масштабно".

За словами Нетаньягу, в регіоні не може бути миру, якщо "токсичний, смертоносний" ХАМАС залишиться у Газі.

Представники ХАМАС прибули до москви: про що говорили

У ХАМАС заявили про готовність до переговорів з адміністрацією Трампа

Високопоставлений представник терористичного угруповання ХАМАС Мусса Абу Марзук заявив, що палестинська організація готова до переговорів з адміністрацією Трампа.

За його словами, переговори зі США стали своєрідною необхідністю для ХАМАС враховуючи, що Вашингтон є ключовим гравцем на Близькому Сході.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп зустрів у Білому домі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу на тлі переговорів щодо припинення вогню у Газі. Ізраїльський прем'єр став першим іноземним лідером, який зустрівся з президентом США у Вашингтоні після його інавгурації.

Ізраїль повернув ще трьох заручників після 484 днів у полоні ХАМАС