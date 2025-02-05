Трамп приймає першого іноземного лідера в Білому домі: подробиці зустрічі

Президент США Дональд Трамп зустрів у Білому домі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу на тлі переговорів щодо припинення вогню у Газі. Ізраїльський прем'єр став першим іноземним лідером, який зустрівся з президентом США у Вашингтоні після його інавгурації. Про це повідомляє міжнародне інформаційне агенство Reuters та CNN, передає УНН.

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Зазначається, що зустріч відбувається в момент, коли мають розпочатися переговори про другу фазу угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСОМ, визнаним у США терористичною організацією. Ізраїль і ХАМАС мають менш як чотири тижні, щоб узгодити умови другого етапу, який включатиме звільнення всіх заручників, які залишилися в Газі, остаточне припинення бойових дій і вихід Ізраїлю з території.

CNN інформує, що коли прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу запитали, наскільки він оптимістично налаштований щодо досягнення другого етапу перемир’я в Газі та угоди щодо заручників, то він сказав: "Ми спробуємо".

Коли Ізраїль і Сполучені Штати працюють разом, коли президент Трамп і я працюємо разом, шанси значно зростають - додав Беньяміна Нетаньягу.

Як пише Reuters, Президент Дональд Трамп у вівторок, 04 лютого пообіцяв, що США візьмуть під контроль спустошений війною сектор Газа після того, як палестинці будуть переселені до інших місць, і займуться його економічним розвитком.

Цей крок зруйнує десятиліття політики США щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту - йдеться в дописі інформагенства.

У Білому домі Нетаньяху заявив, що підтримує військові цілі Ізраїлю, включно з знищенням можливостей ХАМАС. Він підкреслив, що Ізраїль не відмовиться від повернення всіх заручників, що залишилися, додому або від інших військових цілей.

Я підтримую звільнення всіх заложників і досягнення всіх наших військових цілей, включаючи підвищення військового і державного потенціалу ХАМАС та забезпечення того, щоб Газа ніколи більше не представляла загрози Ізраїлю - заявив Нетаньяху.

"Трамп представив свій несподіваний план, не вдаючись у подробиці, на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху", - повідомляє CNN.

Нагадаємо

Протягом 16 місяців війни глава уряду Ізраїлю не окреслював детальне бачення щодо майбутнього Гази. Зовні Нетаньяху відданий цілям, які він поставив на початку війни: знищити ХАМАС у секторі Газа і повернути всіх заручників, захоплених під час нападу бойовиків 7 жовтня 2023 року.

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