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Напередодні зустрічі у Білому домі Нетаньягу перед вибором: окупація Гази чи перемир'я з ХАМАС - FT

Напередодні зустрічі у Білому домі Нетаньягу перед вибором: окупація Гази чи перемир'я з ХАМАС - FT

Київ • УНН

 • 33178 перегляди

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу готується до зустрічі з Трампом для обговорення майбутнього війни в Газі. В ізраїльському уряді розгорнулась дискусія між прихильниками окупації сектора та тими, хто підтримує перемир'я.

Наступного тижня глава уряду Ізраїлю обговорить питання війни у Газі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, оскільки деякі представники уряду Ізраїля, як міністр фінансів Бецалель Смотрич, виступають за окупацію Гази.

Передає УНН із посиланням на FT.

Наступного тижня Беньямін Нетаньягу зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, де, як очікується, обговорюватиметься питання, чи стане тимчасове перемир'я, про яке було домовлено минулого місяця і яке триватиме ще чотири тижні, постійним припиненням вогню.

Протягом 16 місяців війни глава уряду Ізраїлю не окреслював детальне бачення щодо майбутнього Гази.

Зовні Нетаньяху відданий цілям, які він поставив на початку війни: знищити ХАМАС у секторі Газа і повернути всіх заручників, захоплених під час нападу бойовиків 7 жовтня 2023 року.

Але зараз ясно, як ніколи, що ці цілі майже напевно несумісні

- зазначає Financial Times.

Не встигли закінчитися бойові дії, що дали старт процесу, який врешті-решт поверне 33 заручники, як бойовики ХАМАС відновили контроль над прибережною зоною.

 Війна "не призвела до краху ХАМАСу або звільнення заручників", вважає Майкл Мільштейн, колишній офіцер ізраїльської розвідки. Були "тактичні досягнення, але не стратегічні. ХАМАС все ще править, і все ще є домінуючим гравцем в Газі. Крапка".

Велика розвилка

Нетаньягу незабаром потрібно буде вирішити, чи готовий він довести угоду до кінця.

З одного боку, він повинен рахуватися з мінливим Трампом, своїм найважливішим міжнародним покровителем, який силою змусив ізраїльського лідера погодитися на початкове 42-денне перемир'я і зробив повернення всіх заручників своєю першочерговою метою.

З іншої сторони діючий керівник уряду Ізраїлю намагається зберегти у своїх рядах крайніх правих членів свого кабінету, таких як міністр фінансів Бецалель Смотрич.

Смотрич, який виступив проти припинення вогню, поклявся уйти і "розібрати" правячу коаліцію Нетаньягу, якщо Ізраїль не відновить війну і не окупує Газу після завершення першого етапу угоди в кінці лютого.

До речі, Смотрич та інші лідери ультранаціоналістів скористалися недавніми неодноразовими закликами лідера США "зачистити" Газу та переселити більшу частину населення до Єгипту або Йорданії.

Я працюю з прем'єр-міністром і кабінетом міністрів над підготовкою оперативного плану і забезпеченням реалізації бачення президента Трампа

- заявив Смотрич минулого тижня.

Щодо новообраного президента США,  Трамп не приховує свого бажання пов'язати закінчення конфлікту в Газі з більш широкою угодою про нормалізацію між Ізраїлем і Саудівською Аравією.

Найбільша за площею арабська держава Передньої Азії наполягає на створенні "незворотного" шляху до палестинської держави.

Нормалізація з королівством стала б для Нетаньягу стимулом припинити війну, пише FT.

Нагадаємо

Чотири ізраїльські військовослужбовці-розвідниці, викрадені ХАМАС з посту Нахаль Оз 7 жовтня, повернулися додому. Заручниць передали через Червоний Хрест, після чого вони возз'єдналися з родинами.

ХАМАС погрожує скасувати обмін заручниками через перешкоди Ізраїлю в гуманітарній допомозі29.01.25, 17:13 • 23563 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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