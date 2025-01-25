ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських військових-заручниць після 477 днів полону
Київ • УНН
Чотири ізраїльські військовослужбовці-розвідниці, викрадені ХАМАС з посту Нахаль Оз 7 жовтня, повернулися додому. Заручниць передали через Червоний Хрест, після чого вони возз'єдналися з родинами.
ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських заручниць, звільнені Каріна Арієв, Даніелла Гілбоа, Наама Леві та Лірі Альбаг уже перетнули кордон з Ізраїлем, повідомляє Армія оборони Ізраїлю, пише УНН.
Деталі
Їх вивезли із сектору Газа ізраїльські спецпідрозділи після того, як їх передав їм Червоний Хрест.
Армія оборони Ізраїлю доставила їх на об'єкт неподалік кордону для первинного огляду та першої зустрічі з батьками після 477 днів полону ХАМАС.
Усі четверо звільнених заручниць-солдатів уже зустрічаються зі своїми батьками на об'єкті Армії оборони Ізраїлю недалеко від Рейма, сказав у телевізійній заяві представник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі, якого цитує The Times of Israel.
"Вони в надійних руках і їдуть додому", - сказав він.
Ці четверо - солдати розвідки ЦАХАЛ, викрадені ХАМАС з посту Нахаль Оз під час атаки 7 жовтня 2023 року.
У відповідь ізраїльська сторона звільнить, за даними ЗМІ, близько двохсот палестинських в'язнів.
Доповнення
19 січня відбувся перший обмін ізраїльських заручників на палестинських ув'язнених. ХАМАС відпустив на волю 24-річну Ромі Гонен, 28-річну Емілі Теїла Дамарі та 31-річну Дорон Штейнбрехер. Ізраїль звільнив із в'язниць 90 палестинських ув'язнених.