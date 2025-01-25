ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських військових-заручниць після 477 днів полону

ukenru
09:48 • 58944 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 113117 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 111939 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 131711 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 162886 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 214637 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 173111 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151127 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125024 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109808 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 133457 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 131295 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 132850 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 127061 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 109847 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 182551 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 181073 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 313007 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 340487 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 275135 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 36868 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 68969 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 69272 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 131295 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 102038 перегляди
Актуальне
ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських військових-заручниць після 477 днів полону

ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських військових-заручниць після 477 днів полону

Київ • УНН

 • 30055 перегляди

Чотири ізраїльські військовослужбовці-розвідниці, викрадені ХАМАС з посту Нахаль Оз 7 жовтня, повернулися додому. Заручниць передали через Червоний Хрест, після чого вони возз'єдналися з родинами.

ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських заручниць, звільнені Каріна Арієв, Даніелла Гілбоа, Наама Леві та Лірі Альбаг уже перетнули кордон з Ізраїлем, повідомляє Армія оборони Ізраїлю, пише УНН.

Деталі

Їх вивезли із сектору Газа ізраїльські спецпідрозділи після того, як їх передав їм Червоний Хрест.

Армія оборони Ізраїлю доставила їх на об'єкт неподалік кордону для первинного огляду та першої зустрічі з батьками після 477 днів полону ХАМАС.

Усі четверо звільнених заручниць-солдатів уже зустрічаються зі своїми батьками на об'єкті Армії оборони Ізраїлю недалеко від Рейма, сказав у телевізійній заяві представник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі, якого цитує The Times of Israel.

"Вони в надійних руках і їдуть додому", - сказав він.

Ці четверо - солдати розвідки ЦАХАЛ, викрадені ХАМАС з посту Нахаль Оз під час атаки 7 жовтня 2023 року.

У відповідь ізраїльська сторона звільнить, за даними ЗМІ, близько двохсот палестинських в'язнів.

Доповнення

19 січня відбувся перший обмін ізраїльських заручників на палестинських ув'язнених. ХАМАС відпустив на волю 24-річну Ромі Гонен, 28-річну Емілі Теїла Дамарі та 31-річну Дорон Штейнбрехер. Ізраїль звільнив із в'язниць 90 палестинських ув'язнених.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
izrailІзраїль
armiia-oborony-izrailiuАрмія оборони Ізраїлю
sektor-hazaСектор Газа

Звернутися з питань розміщення реклами