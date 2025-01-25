ХАМАС освободил еще четырех израильских военных-заложниц после 477 дней плена
Киев • УНН
Четыре израильские военнослужащие-разведчицы, похищенные ХАМАС с поста Нахаль Оз 7 октября, вернулись домой. Заложниц передали через Красный Крест, после чего они воссоединились с семьями.
ХАМАС освободил еще четырех израильских заложниц, освобожденные Карина Ариев, Даниэлла Гилбоа, Наама Леви и Лири Альбаг уже пересекли границу с Израилем, сообщает Армия обороны Израиля, пишет УНН.
Детали
Их вывезли из сектора Газа израильские спецподразделения после того, как их передал им Красный Крест.
Армия обороны Израиля доставила их на объект недалеко от границы для первичного осмотра и первой встречи с родителями после 477 дней плена ХАМАС.
Все четверо освобожденных заложниц-солдат уже встречаются со своими родителями на объекте Армии обороны Израиля недалеко от Рейма, сказал в телевизионном заявлении представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, которого цитирует The Times of Israel.
"Они в надежных руках и едут домой", - сказал он.
Эти четверо - солдаты разведки ЦАХАЛ, похищенные ХАМАС с поста Нахаль Оз во время атаки 7 октября 2023 года.
В ответ израильская сторона освободит, по данным СМИ, около двухсот палестинских заключенных.
Дополнение
19 января состоялся первый обмен израильских заложников на палестинских заключенных. ХАМАС отпустил на свободу 24-летнюю Роми Гонен, 28-летнюю Эмили Теила Дамари и 31-летнюю Дорон Штейнбрехер. Израиль освободил из тюрем 90 палестинских заключенных.