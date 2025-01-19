ХАМАС передав Червоному Хресту трьох ізраїльських заручниць
Київ • УНН
Три ізраїльські заручниці, викрадені 7 жовтня, були передані ХАМАС Червоному Хресту в місті Газа. Передача відбулася в присутності бойовиків ХАМАС та Палестинського ісламського джихаду.
ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
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Зазначається, що звільнені в неділю Ромі Гонен, Дорон Штайнбрехер та Емілі Дамарі утримувалися в Газі відтоді, як були вивезені з Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.
Повідомляється, що в Газі зібрався великий натовп для передачі заручників. Були присутні десятки бойовиків у масках з бригад "Аль-Кассам" ХАМАС та "Аль-Кудс" Палестинського ісламського джихаду.
Згодом ізраїльські військові підтвердили, що ХАМАС передав трьох заручниць Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Газі.
Заручниці перебувають на шляху до ізраїльських сил в Газі, заявили військові.
Нагадаємо
16 січня, внісши остаточні зміни в угоду про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС в секторі Гази, всі сторони підписали документ.
19 січня ХАМАС надіслав Ізраїлю список заручників для звільнення, серед яких три жінки. Обмін має відбутися в рамках 42-денного перемир'я, де планується обміняти 33 ізраїльтян на 1900 палестинців.