ХАМАС передав Червоному Хресту трьох ізраїльських заручниць

ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

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Зазначається, що звільнені в неділю Ромі Гонен, Дорон Штайнбрехер та Емілі Дамарі утримувалися в Газі відтоді, як були вивезені з Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.

Повідомляється, що в Газі зібрався великий натовп для передачі заручників. Були присутні десятки бойовиків у масках з бригад "Аль-Кассам" ХАМАС та "Аль-Кудс" Палестинського ісламського джихаду.

Згодом ізраїльські військові підтвердили, що ХАМАС передав трьох заручниць Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Газі.

Заручниці перебувають на шляху до ізраїльських сил в Газі, заявили військові.

Нагадаємо

16 січня, внісши остаточні зміни в угоду про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС в секторі Гази, всі сторони підписали документ.

19 січня ХАМАС надіслав Ізраїлю список заручників для звільнення, серед яких три жінки. Обмін має відбутися в рамках 42-денного перемир'я, де планується обміняти 33 ізраїльтян на 1900 палестинців.