Місто Газа

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
Ексклюзив
12:10 • 1080 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27163 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 157747 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 136937 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139961 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135276 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135214 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196544 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77627 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164695 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 46864 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 59767 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 65565 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 56362 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 37296 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 16136 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 25903 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 56604 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 65784 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 157733 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 8280 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13425 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15307 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110948 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112494 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Місто Газа

Новини по темi

Ізраїль завдав удару по останній діючій лікарні на півночі Гази - ЗМІ

Ізраїль завдав авіаудару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в Газі, єдиній, що функціонувала. Зруйновано частину будівлі, пацієнтів та персонал евакуювали.

Новини Світу • 13 квітня, 09:13 • 5470 перегляди

Наука під загрозою: голова Нобелівського комітету попереджає, що тиск на вільні дослідження зростає

Голова Нобелівського комітету висловила занепокоєння через утиски науковців та скорочення фінансування науки. Це відбувається на тлі політичних суперечок і може загрожувати свободі досліджень.

Новини Світу • 24 березня, 09:49 • 30895 перегляди

Стан Папи Франциска дещо покращився - Ватикан

Папа Франциск демонструє позитивну динаміку у лікуванні респіраторного кризу та ниркової недостатності. Понтифік навіть зміг здійснити телефонний дзвінок до парафії в Газі.

Новини Світу • 24 лютого, 22:22 • 27251 перегляди

ХАМАС передав Червоному Хресту трьох ізраїльських заручниць

Три ізраїльські заручниці, викрадені 7 жовтня, були передані ХАМАС Червоному Хресту в місті Газа. Передача відбулася в присутності бойовиків ХАМАС та Палестинського ісламського джихаду.

Новини Світу • 19 січня, 15:53 • 27516 перегляди

Ізраїль знищив секретний командний центр ХАМАС у Газі

Ізраїльські військові завдали точного удару по командно-контрольному центру ХАМАС у колишньому складі в місті Газа. Перед атакою були вжиті заходи для мінімізації ризиків для цивільного населення.

Новини Світу • 26 жовтня, 23:18 • 20240 перегляди

Ізраїльський авіаудар по школах у Газі: щонайменше 30 загиблих

Внаслідок ізраїльського авіаудару по двох школах у місті Газа загинуло щонайменше 30 осіб. Того ж дня авіація Ізраїлю атакувала наметове містечко біля лікарні, загальна кількість загиблих палестинців сягнула 44.

Суспільство • 4 серпня, 23:19 • 106394 перегляди

Авіаудар Ізраїлю по школі в Газі вбив 15 палестинців

Внаслідок ізраїльського авіаудару по школі для переміщених осіб у Газі загинуло щонайменше 15 палестинців. Раніше два авіаудари на Західному березі річки Йордан вбили дев'ятьох бойовиків, включаючи місцевого командира.

Війна • 4 серпня, 03:33 • 34945 перегляди

Ізраїльські військові ліквідували заступника командира батальйону ХАМАС Аймана Швейду в результаті авіаудару в Газі

Ізраїльські військові оголосили про ліквідацію заступника командира батальйону Хамасу Аймана Швейди і командира роти Убади Абу Хейна в результаті нещодавніх авіаударів по місту Газа.

Війна • 12 липня, 20:33 • 87554 перегляди

Ізраїль продовжує бомбардування Гази. Новий раунд мирних переговорів завершився безрезультатно

Ізраїль продовжує бомбардування міста Газа на тлі провалу мирних переговорів, що призводить до руйнувань і жертв серед цивільного населення.

Новини Світу • 12 липня, 01:54 • 20852 перегляди

Ізраїльська атака на квартал Гази призвела до загибелі щонайменше 7 осіб

Ізраїльська армія штурмувала околиці міста Гази. Наразі повідомляється про загибель щонайменше семи осіб внаслідок ударів.

Війна • 27 червня, 23:18 • 32558 перегляди

Прокурор МКС запросив ордер на арешт Нетаньяху, Галанта та трьох лідерів ХАМАСу

Прокурор Міжнародного кримінального суду клопочеться про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йоава Галанта і трьох лідерів ХАМАСу за ймовірні військові злочини і злочини проти людяності, скоєні в секторі Газа після 8 жовтня 2023 року.

Новини Світу • 20 травня, 11:34 • 16597 перегляди

Пулітцерівська премія відзначила ProPublica за громадську службу та репортажі з Верховного суду

ProPublica отримала Пулітцерівську премію за заслуги перед суспільством за свої розслідування, що викривають щедрі подарунки та безкоштовні поїздки, які мільярдери роками дарували суддям Верховного суду. Вручення Пулітцерівської премії також вшановує роботу в журналістиці в 15 різних категоріях. У цьому році є спеціальна нагорода для журналістів, які висвітлюють війну Ізраїлю та ХАМАС.

Культура • 7 травня, 17:24 • 25102 перегляди

ООН попереджає, що наземна операція Ізраїлю в Рафах "не за горами"

В ООН попереджають, що неминуча наземна операція Ізраїлю в Рафаху, Газа, призведе до нових жертв серед цивільного населення і перешкоджатиме зусиллям з надання гуманітарної допомоги.

Новини Світу • 1 травня, 05:27 • 21697 перегляди

Директор ЦРУ представив план звільнення частини ізраїльських заручників та повернення палестинців на північ сектора Газа

США пропонуватиме Ізраїлю відпустити із в'язниць 900 палестинських ув'язнених в обмін на 40 ізраїльських заручників, яких буде звільнено під час першого етапу угоди про припинення вогню.

Новини Світу • 9 квітня, 09:50 • 22425 перегляди

Командувач ЦАХАЛу: Війна проти ХАМАСу триває, попри виведення військ з Гази

Начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що, незважаючи на виведення військ з Гази, війна проти ХАМАСу триває і далека від завершення: планується знищити високопоставлених чиновників ХАМАСу, які все ще переховуються, а також інфраструктуру терору, що залишилася.

Війна • 8 квітня, 00:32 • 35960 перегляди

Байден назвав путіна "бандитом" і закликав Конгрес підтримати фінансування для України

Президент США Джо Байден закликав Конгрес негайно прийняти двопартійний законопроект про національну безпеку, який включає допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та гуманітарну допомогу для Гази, закликавши кожного члена Конгресу протистояти Володимиру Путіну.

Війна • 15 березня, 20:32 • 67625 перегляди

У Газі загинули 5 людей: на них впала гуманітарна допомога, яку скидають з літаків - ЗМІ

Щонайменше 5 людей загинули і ще 10 отримали поранення, коли на них впали пакунки з гуманітарною допомогою в таборі біженців у Газі.

Новини Світу • 8 березня, 16:21 • 24089 перегляди

ЦАХАЛ виявив 10-кілометровий тунель під лікарнею та університетом на півночі Гази

Армія оборони Ізраїлю виявила 10-кілометрову мережу тунелів під лікарнею та університетом на півночі Гази, які використовувалися бойовиками ХАМАС для перевезення бойовиків і зброї між містом Газа і центральними таборами.

Новини Світу • 27 лютого, 09:26 • 28606 перегляди

День термоса, Всесвітній день неквапливості. Що ще можна відзначити 26 лютого

Сьогодні, 26 лютого, відзначається подія присвячена одному з найкорисніших винаходів в історію людства – День термоса. У 1892 році шотландський вчений та винахідник Джеймс Дьюар винайшов вакуумну колбу для зберігання зріджених газів. яка спочатку не призначалася для повсякденного використання.

УНН Lite • 26 лютого, 04:09 • 25537 перегляди