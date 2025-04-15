Місто Газа

Ізраїль завдав авіаудару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в Газі, єдиній, що функціонувала. Зруйновано частину будівлі, пацієнтів та персонал евакуювали.
Голова Нобелівського комітету висловила занепокоєння через утиски науковців та скорочення фінансування науки. Це відбувається на тлі політичних суперечок і може загрожувати свободі досліджень.
Папа Франциск демонструє позитивну динаміку у лікуванні респіраторного кризу та ниркової недостатності. Понтифік навіть зміг здійснити телефонний дзвінок до парафії в Газі.
Три ізраїльські заручниці, викрадені 7 жовтня, були передані ХАМАС Червоному Хресту в місті Газа. Передача відбулася в присутності бойовиків ХАМАС та Палестинського ісламського джихаду.
Ізраїльські військові завдали точного удару по командно-контрольному центру ХАМАС у колишньому складі в місті Газа. Перед атакою були вжиті заходи для мінімізації ризиків для цивільного населення.
Внаслідок ізраїльського авіаудару по двох школах у місті Газа загинуло щонайменше 30 осіб. Того ж дня авіація Ізраїлю атакувала наметове містечко біля лікарні, загальна кількість загиблих палестинців сягнула 44.
Внаслідок ізраїльського авіаудару по школі для переміщених осіб у Газі загинуло щонайменше 15 палестинців. Раніше два авіаудари на Західному березі річки Йордан вбили дев'ятьох бойовиків, включаючи місцевого командира.
Ізраїльські військові оголосили про ліквідацію заступника командира батальйону Хамасу Аймана Швейди і командира роти Убади Абу Хейна в результаті нещодавніх авіаударів по місту Газа.
Ізраїль продовжує бомбардування міста Газа на тлі провалу мирних переговорів, що призводить до руйнувань і жертв серед цивільного населення.
Ізраїльська армія штурмувала околиці міста Гази. Наразі повідомляється про загибель щонайменше семи осіб внаслідок ударів.
Прокурор Міжнародного кримінального суду клопочеться про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йоава Галанта і трьох лідерів ХАМАСу за ймовірні військові злочини і злочини проти людяності, скоєні в секторі Газа після 8 жовтня 2023 року.
ProPublica отримала Пулітцерівську премію за заслуги перед суспільством за свої розслідування, що викривають щедрі подарунки та безкоштовні поїздки, які мільярдери роками дарували суддям Верховного суду. Вручення Пулітцерівської премії також вшановує роботу в журналістиці в 15 різних категоріях. У цьому році є спеціальна нагорода для журналістів, які висвітлюють війну Ізраїлю та ХАМАС.
В ООН попереджають, що неминуча наземна операція Ізраїлю в Рафаху, Газа, призведе до нових жертв серед цивільного населення і перешкоджатиме зусиллям з надання гуманітарної допомоги.
США пропонуватиме Ізраїлю відпустити із в'язниць 900 палестинських ув'язнених в обмін на 40 ізраїльських заручників, яких буде звільнено під час першого етапу угоди про припинення вогню.
Начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що, незважаючи на виведення військ з Гази, війна проти ХАМАСу триває і далека від завершення: планується знищити високопоставлених чиновників ХАМАСу, які все ще переховуються, а також інфраструктуру терору, що залишилася.
Президент США Джо Байден закликав Конгрес негайно прийняти двопартійний законопроект про національну безпеку, який включає допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та гуманітарну допомогу для Гази, закликавши кожного члена Конгресу протистояти Володимиру Путіну.
Щонайменше 5 людей загинули і ще 10 отримали поранення, коли на них впали пакунки з гуманітарною допомогою в таборі біженців у Газі.
Армія оборони Ізраїлю виявила 10-кілометрову мережу тунелів під лікарнею та університетом на півночі Гази, які використовувалися бойовиками ХАМАС для перевезення бойовиків і зброї між містом Газа і центральними таборами.
Сьогодні, 26 лютого, відзначається подія присвячена одному з найкорисніших винаходів в історію людства – День термоса. У 1892 році шотландський вчений та винахідник Джеймс Дьюар винайшов вакуумну колбу для зберігання зріджених газів. яка спочатку не призначалася для повсякденного використання.