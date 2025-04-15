Місто Газа

День термоса, Всесвітній день неквапливості. Що ще можна відзначити 26 лютого

Сьогодні, 26 лютого, відзначається подія присвячена одному з найкорисніших винаходів в історію людства – День термоса. У 1892 році шотландський вчений та винахідник Джеймс Дьюар винайшов вакуумну колбу для зберігання зріджених газів. яка спочатку не призначалася для повсякденного використання.