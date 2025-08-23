$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 14824 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 16253 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 13886 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 15807 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 17188 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 11964 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 19685 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 19469 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13346 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 14230 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Публікації
Ексклюзиви
Глава МЗС Нідерландів йде у відставку: озвучена причина

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп оголосив про свою відставку. Це сталося через розбіжності щодо додаткових заходів проти Ізраїлю.

Глава МЗС Нідерландів йде у відставку: озвучена причина

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп оголосив, що йде у відставку. Про це повідомляє NOS, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Вельдкамп зіткнувся з проблемами, коли пообіцяв Палаті представників, що вживе додаткових заходів проти Ізраїлю через ситуацію в Газі.

Як кабінет, ми вже зробили низку кроків. Нідерландам нема чого соромитися. Я відчував опір у кабінеті щодо вжиття додаткових заходів у зв'язку з тим, що відбувається в місті Газа та на Західному березі річки Йордан

– сказав Вельдкамп.

Він наголосив, що не має достатньо впевненості, що в найближчі місяці та роки все зміниться, якщо його повноваження "будуть настільки обмежені".

Водночас видання зазначає, що глава МЗС Нідерландів не узгодив власну позицію з іншими членами кабінету міністрів, при цьому інші політичні сили відмовилися вживати додаткових заходів проти Ізраїлю.

Нагадаємо

На початку червня прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф оголосив про відставку уряду через розбіжності в коаліції щодо міграційної політики.

Дострокові вибори в Нідерландах призначили на 29 жовтня. Рішення враховує осінні канікули та необхідність підготовки до перегонів.

У Нідерландах понад дві тисячі людей подали скарги на дискримінаційне висловлювання лідера ультраправої партії09.08.25, 02:40 • 3630 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Газа
Нідерланди
Сектор Газа