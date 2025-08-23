Глава МЗС Нідерландів йде у відставку: озвучена причина
Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп оголосив про свою відставку. Це сталося через розбіжності щодо додаткових заходів проти Ізраїлю.
Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп оголосив, що йде у відставку. Про це повідомляє NOS, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Вельдкамп зіткнувся з проблемами, коли пообіцяв Палаті представників, що вживе додаткових заходів проти Ізраїлю через ситуацію в Газі.
Як кабінет, ми вже зробили низку кроків. Нідерландам нема чого соромитися. Я відчував опір у кабінеті щодо вжиття додаткових заходів у зв'язку з тим, що відбувається в місті Газа та на Західному березі річки Йордан
Він наголосив, що не має достатньо впевненості, що в найближчі місяці та роки все зміниться, якщо його повноваження "будуть настільки обмежені".
Водночас видання зазначає, що глава МЗС Нідерландів не узгодив власну позицію з іншими членами кабінету міністрів, при цьому інші політичні сили відмовилися вживати додаткових заходів проти Ізраїлю.
На початку червня прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф оголосив про відставку уряду через розбіжності в коаліції щодо міграційної політики.
Дострокові вибори в Нідерландах призначили на 29 жовтня. Рішення враховує осінні канікули та необхідність підготовки до перегонів.
