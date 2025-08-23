Глава МЗС Нідерландів йде у відставку: озвучена причина

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп оголосив, що йде у відставку. Про це повідомляє NOS, інформує УНН.

Зазначається, що Вельдкамп зіткнувся з проблемами, коли пообіцяв Палаті представників, що вживе додаткових заходів проти Ізраїлю через ситуацію в Газі.

Як кабінет, ми вже зробили низку кроків. Нідерландам нема чого соромитися. Я відчував опір у кабінеті щодо вжиття додаткових заходів у зв'язку з тим, що відбувається в місті Газа та на Західному березі річки Йордан