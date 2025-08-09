$41.460.15
8 серпня, 15:03 • 21869 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 93551 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 99634 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 60009 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 119586 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 68466 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 50376 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 37138 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 99489 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 26134 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
У Нідерландах понад дві тисячі людей подали скарги на дискримінаційне висловлювання лідера ультраправої партії

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Лідер нідерландської ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс спричинив скандал, опублікувавши ейджистський допис. Понад 2500 скарг надійшло до національного центру з протидії дискримінації.

У Нідерландах понад дві тисячі людей подали скарги на дискримінаційне висловлювання лідера ультраправої партії

У Нідерландах до національного центру з протидії дискримінації за кілька днів надійшло понад 2500 скарг через ейджистський пост лідера нідерландської ультраправої Партії свободи (PVV) Герта Вілдерса. Про це повідомляє NOS, пише УНН.

Лише за кілька днів до національного центру з протидії дискримінації надійшло понад 2500 скарг на зображення, яке Геерт Вілдерс опублікував у соціальних мережах. На зображенні два напівобличчя: зліва — молода блондинка, праворуч — похмура, зморшкувата жінка в хустці. Поруч із зображенням написано: "Вибір за вами 29 жовтня

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином, лідер PVV натякає на дату парламентських виборів — 29 жовтня. Під блондинкою зазначено PVV, а під жінкою в хустці – PvdA.

Згідно з даними центру з протидії дискримінації, рідко трапляється, щоб щодо одного питання надходило так багато скарг.

Це чіткий сигнал від суспільства. Для багатьох людей приховане послання цього зображення є образливим і викликає почуття небезпеки

- кажуть в центрі.

Організація Meld.Online Discriminatie, що спеціалізується на дискримінації в інтернеті, також повідомила про понад сто скарг. Вони подали запит на видалення зображення.

Прокуратура Нідерландів знає про допис Вілдерса. Поки що офіційної заяви щодо цього немає, прокуратура має оцінити, чи мали місце правопорушення.

Організація Discriminatie.nl повідомляє, що заявники розцінюють допис Вілдерса як дискримінацію за походженням та релігією. Також згадується дискримінація за статтю та віком. Крім того, багато людей висловлюють занепокоєння через поляризуючий характер зображення. Ставлячи ці два образи жінок один проти одного, створюється наратив "ми проти них". Такий візуальний підхід може посилити упередження і поглибити розкол між групами. Також зображення навіть порівняли з передвиборчою пропагандою часів Другої світової війни, де з одного боку зображували гордого нациста, а з іншого — антисемітську карикатуру на комуніста.

Ольга Розгон

Новини Світу
Нідерланди