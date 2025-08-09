У Нідерландах понад дві тисячі людей подали скарги на дискримінаційне висловлювання лідера ультраправої партії

У Нідерландах до національного центру з протидії дискримінації за кілька днів надійшло понад 2500 скарг через ейджистський пост лідера нідерландської ультраправої Партії свободи (PVV) Герта Вілдерса. Про це повідомляє NOS, пише УНН.

Лише за кілька днів до національного центру з протидії дискримінації надійшло понад 2500 скарг на зображення, яке Геерт Вілдерс опублікував у соціальних мережах. На зображенні два напівобличчя: зліва — молода блондинка, праворуч — похмура, зморшкувата жінка в хустці. Поруч із зображенням написано: "Вибір за вами 29 жовтня - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином, лідер PVV натякає на дату парламентських виборів — 29 жовтня. Під блондинкою зазначено PVV, а під жінкою в хустці – PvdA.

Згідно з даними центру з протидії дискримінації, рідко трапляється, щоб щодо одного питання надходило так багато скарг.

Це чіткий сигнал від суспільства. Для багатьох людей приховане послання цього зображення є образливим і викликає почуття небезпеки - кажуть в центрі.

Організація Meld.Online Discriminatie, що спеціалізується на дискримінації в інтернеті, також повідомила про понад сто скарг. Вони подали запит на видалення зображення.

Прокуратура Нідерландів знає про допис Вілдерса. Поки що офіційної заяви щодо цього немає, прокуратура має оцінити, чи мали місце правопорушення.

Організація Discriminatie.nl повідомляє, що заявники розцінюють допис Вілдерса як дискримінацію за походженням та релігією. Також згадується дискримінація за статтю та віком. Крім того, багато людей висловлюють занепокоєння через поляризуючий характер зображення. Ставлячи ці два образи жінок один проти одного, створюється наратив "ми проти них". Такий візуальний підхід може посилити упередження і поглибити розкол між групами. Також зображення навіть порівняли з передвиборчою пропагандою часів Другої світової війни, де з одного боку зображували гордого нациста, а з іншого — антисемітську карикатуру на комуніста.

