Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році

Ринок оренди житла в Україні залишається одним із найбільш чутливих до подій у країні. Війна, міграція населення та сезонні коливання формують ціни значно швидше, ніж будь-які економічні прогнози. Чого очікувати орендарям у наступному році та коли вигідніше шукати квартиру - про це УНН розповіла президентка спілки фахівців з нерухомого майна України Лариса Ставинога.

Прогнозувати динаміку цін на оренду на рік уперед нині вкрай складно, адже ринок живе в режимі постійної адаптації та реагує на кожну зміну, яка відбувається в країні, каже експертка. Водночас наприкінці року спостерігається традиційне сезонне "затишшя".

Сьогодні трохи ринок оренди трохи призупинив зріст. Для грудня та для січня це цілком нормальне явище, тому що це так звані "сезонні коливання", якщо аналізувати його протягом декількох років, то ви побачите ці всі паузи в році, коли ринок гальмує, а потім він починає набирати обертів знову - пояснює президентка спілки фахівців з нерухомого майна України.

За її словами, на початку року активнішою стає подобова оренда житла, тоді як довгострокові угоди відкладаються.

У період грудень-січень, зазвичай, дуже активна оренда подобова, а довгострокова оренда ні. Якщо ми говоримо про фізичну особу - вона хоче десь зустріти Новий рік, вона не хоче у цей час ніяких змін в своєму житті, таких кардинальних – наголошує Ставинога.

Однак якщо говорити про довгострокову оренду, то найбільш затребуваним і водночас найдорожчим сегментом залишаються однокімнатні квартири в нових житлових комплексах. Особливо - у закритих ЖК із власною інфраструктурою та зручним транспортним сполученням, каже Ставинога. Навіть за нинішніх умов ціни в цьому сегменті залишаються високими.

Однокімнатна квартира в новобудові може коштувати 17-19 тисяч гривень, а в окремих ЖК – навіть 25-27 тисяч. Це будинки з генераторами, ліфтами, водою і власною інфраструктурою, де людина може жити місяцями, не виходячи за межі комплексу – зазначає експертка.

Натомість квартири у будинках, збудованих до 2000-х років, залишаються доступнішими. А ціна може коливатись залежно від місця розташування та стану житла, але в середньому нижча майже вдвічі, ніж у новобудовах.

Панельні будинки чи хрущівки коштують 10-13 тисяч гривень. Якщо є енергохаб, вода і тепло, може бути 14 тисяч. Маленькі гостінки здаються за 8-9 тисяч, а кімнати - в середньому по 5 тисяч гривень – говорить президентка спілки фахівців з нерухомого майна України.

А ціновий пік, за словами фахівчині, демонструють саме західні регіони України. Основною причиною такого зростання залишається війна та вимушене переселення людей.

Ситуація в західних регіонах штучно сформована воєнним станом. Є попит – є висока ціна. Якщо люди готові платити більше, власник обирає вигіднішу пропозицію. Це базовий закон ринку – пояснює Ставинога.

Ще один фактор - зниження попиту на високі поверхи через війну. Питання безпеки дедалі частіше стає вирішальним при виборі житла, що впливає на ціни навіть в межах одного будинку.

Сьогодні квартири на високих поверхах можуть коштувати на третину дешевше, ніж на нижчих. Люди шукають можливість швидко дістатися укриття, і власники змушені знижувати ціни – каже Ставинога.

Щодо найвигіднішого часу для оренди, то найнижчі ціни традиційно припадають на зиму та кінець весни - початок літа.

Грудень-січень і травень-червень - це періоди, коли вигідніше шукати житло. А вже з середини липня ринок пожвавлюється і ціни знову підуть угору - пояснює експертка.

Окреме питання – підвищення орендної плати впродовж року. Рієлтор Віктор Несін наголошує, що найчастіше власники зобов’язуються не змінювати ціну щонайменше шість місяців, що фіксується в договорі. Подальше підвищення – предмет домовленостей між сторонами.

Це не обов’язок, а домовленість. Як правило, в договорі прописують, що протягом шести місяців ціну не піднімають. Далі – як домовляться. У цивілізованих країнах договір – це закон – наголошує рієлтор.

А щодо змін цін на оренду житла у наступному році, Віктор Несін зауважив, що не очікує суттєвих змін ні в цінах, ні в попиті. За відсутності різких міграційних хвиль, каже рієлтор, найімовірніше, що ринок оренди залишатиметься на нинішньому рівні, який і без того є високим для країни, що перебуває у стані війни.

Я думаю, що і попит, і ціни будуть приблизно такими самими, як у 2025 році. Я не бачу передумов, щоб вони різко впали або ще більше зросли. Вони і так достатньо високі – підсумовує Несін.

