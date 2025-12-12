Обов'язкової реєстрації договорів оренди поки не буде: у Раді міркують щодо зниження податку для орендодавців

Обов'язкової реєстрації договорів оренди не буде у законопроєкті №12377, який запускає в Україні житлову реформу, але у парламенті вже міркують над змінами до Податкового кодексу для зниження ставки для орендодавців, повідомила голова профільного комітету, народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк, пише УНН.

"Із законопроєкту №12377 до другого читання видалили норму щодо обовʼязкової реєстрації договорів оренди житла його власниками", - цитують Шуляк у її політсилі.

За її словами, ухвалити в другому читанні законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики" Верховна Рада планує "наступного тижня". Один з її компонентів - поява соціальної оренди, однак без детінізації вже існуючого в державі приватного ринку оренди житла, запустити її буде неможливо.

"Одним з пунктів законопроєкту, ухваленому в першому читанні, була обовʼязкова реєстрація договорів оренди. Пропонувалося, щоб кожний договір оренди обов’язково заносився до відповідного реєстру, аби держава бачила, хто орендує та за якою ціною. Але під час обговорень при підготовці документа до другого читання ми зрозуміли, що неприйняття суспільством цієї норми буде досить великим. І просто неможливо буде провести законопроєкт через сесійну залу", – пояснила Шуляк.

З її слів, попри те, що детінізація ринку оренди є надважливою для реалізації ефективної житлової політики, саме зараз зробити це буде неможливо. Основна причина - ставки оподаткування, адже за нинішнім законодавством кожен орендодавець має сплачувати з отриманого від оренди доходу 23% у вигляді податку.

З її слів, наразі орендодавці не захочуть працювати "в білу", оскільки їм доведеться сплачувати у вигляді податку майже чверть отриманого доходу від оренди свого житла.

"Якщо ми зараз в примусовому порядку скажемо: всі реєструйте договір, і ми як держава будемо спостерігати разом з податковою, чи ви заплатили податки, чи ні, - то ця історія буде точно непрохідною ні для парламенту, ні для ринку, оскільки справедливо викличе обурення", - зауважила Шуляк.

Цю норму можна буде розглядати лише тоді, коли внесуть зміни до Податкового кодексу щодо зменшення розміру податку, вказала вона.

Нині, додала вона, вже розпочато роботу над тим, щоб знизити податкові ставки для орендодавців. Тому в орендних відносинах, від яких нова житлова політика залежить у тому числі, можуть запрацювати інші правила.

"Але моя особиста позиція - це можливо лише після того, як будуть внесені зміни до Податкового кодексу", - резюмувала Шуляк.

