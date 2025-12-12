Обов'язкової реєстрації договорів оренди поки не буде: у Раді міркують щодо зниження податку для орендодавців

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 7152 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 13510 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 16805 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 28793 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 24214 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 21621 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 21815 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 23526 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 29003 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 41059 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
91%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico12 грудня, 09:01 • 20405 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 15655 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті11:30 • 12810 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12:07 • 18893 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 12502 перегляди
Публікації
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 16805 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 12585 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 28793 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 69192 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 72174 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Олена Шуляк
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Одеса
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 12590 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 15724 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 45879 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 42293 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 47109 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ту-95
Ту-22М
Ту-160

Обов'язкової реєстрації договорів оренди поки не буде: у Раді міркують щодо зниження податку для орендодавців

Київ • УНН

 • 274 перегляди

З законопроєкту №12377 вилучили норму про обов'язкову реєстрацію договорів оренди житла. ВР планує ухвалити його наступного тижня, а також розглядає зниження податкових ставок для орендодавців.

Обов'язкової реєстрації договорів оренди поки не буде: у Раді міркують щодо зниження податку для орендодавців

Обов'язкової реєстрації договорів оренди не буде у законопроєкті №12377, який запускає в Україні житлову реформу, але у парламенті вже міркують над змінами до Податкового кодексу для зниження ставки для орендодавців, повідомила голова профільного комітету, народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк, пише УНН.

Деталі

"Із законопроєкту №12377 до другого читання видалили норму щодо обовʼязкової реєстрації договорів оренди житла його власниками", - цитують Шуляк у її політсилі.

За її словами, ухвалити в другому читанні законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики" Верховна Рада планує "наступного тижня". Один з її компонентів - поява соціальної оренди, однак без детінізації вже існуючого в державі приватного ринку оренди житла, запустити її буде неможливо.

"Одним з пунктів законопроєкту, ухваленому в першому читанні, була обовʼязкова реєстрація договорів оренди. Пропонувалося, щоб кожний договір оренди обов’язково заносився до відповідного реєстру, аби держава бачила, хто орендує та за якою ціною. Але під час обговорень при підготовці документа до другого читання ми зрозуміли, що неприйняття суспільством цієї норми буде досить великим. І просто неможливо буде провести законопроєкт через сесійну залу", – пояснила Шуляк.

З її слів, попри те, що детінізація ринку оренди є надважливою для реалізації ефективної житлової політики, саме зараз зробити це буде неможливо. Основна причина - ставки оподаткування, адже за нинішнім законодавством кожен орендодавець має сплачувати з отриманого від оренди доходу 23% у вигляді податку.

З її слів, наразі орендодавці не захочуть працювати "в білу", оскільки їм доведеться сплачувати у вигляді податку майже чверть отриманого доходу від оренди свого житла.

"Якщо ми зараз в примусовому порядку скажемо: всі реєструйте договір, і ми як держава будемо спостерігати разом з податковою, чи ви заплатили податки, чи ні, - то ця історія буде точно непрохідною ні для парламенту, ні для ринку, оскільки справедливо викличе обурення", - зауважила Шуляк.

Цю норму можна буде розглядати лише тоді, коли внесуть зміни до Податкового кодексу щодо зменшення розміру податку, вказала вона.

Нині, додала вона, вже розпочато роботу над тим, щоб знизити податкові ставки для орендодавців. Тому в орендних відносинах, від яких нова житлова політика залежить у тому числі, можуть запрацювати інші правила.

"Але моя особиста позиція - це можливо лише після того, як будуть внесені зміни до Податкового кодексу", - резюмувала Шуляк.

Житлова реформа стартувала: ВР підтримала рамковий закон для вирішення питання квартирних черг16.07.25, 11:55 • 3642 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНерухомість
Нерухомість
Олена Шуляк
Слуга народу
Верховна Рада України
Україна