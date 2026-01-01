$42.350.03
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 4024 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 6482 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 6528 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 77428 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 95023 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 37611 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 37416 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33123 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27032 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Командир «Російського Добровольчого Корпусу» Денис Капустін живий, а спецслужби РФ заплатили $500 тисяч за його ліквідацію. ГУР МО України провело спецоперацію, зберігши життя Капустіна та отримавши кошти, які посилять спецпідрозділи.

ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф

Командир "Російського Добровольчого Корпусу" Денис Капустін живий, а отримані пів мільйона доларів за його ліквідацію посилять спецпідрозділи ГУР, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки. 

"З поверненням!" ― так керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна та команду ГУР, яка пошила в дурні спецслужби рф. 

Убивство Дениса Капустіна, командира підрозділу "Російський Добровольчий Корпус", який воює проти москви у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, замовили спецслужби держави-агресора росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів, повідомили у розвідці.

У результаті комплексної спецоперації ГУР МО України, яка тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Дениса Капустіна, якого російський диктатор владімір путін вважає особистим ворогом, а також встановлено коло осіб ― замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців 

- повідомив під час доповіді начальнику ГУР МО України генерал-лейтенанту Кирилу Буданову командир “Спецпідрозділу Тимура”. 

Нашою стороною також була отримана відповідна сума коштів, виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз, командир РДК знаходиться на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань 

― доповів Тимур. 

Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна, який також долучився до доповіді через відеозв’язок. 

Перш за все, пане Денисе, вітаю Вас із поверненням до життя. Це завжди приємно. Я радий, що кошти, отримані за замовлення Вашої ліквідації пішли на допомогу нашій боротьбі. Бажаю нам всім і Вам особисто успіхів 

― заявив начальник ГУР МО України. 

Командир РДК Денис Капустін з позивним White Rex відрапортував про готовність продовжити виконання бойових та спеціальних завдань на чолі підрозділу. 

Тимчасова моя відсутність не вплинула на якість та успіх реалізації бойових завдань. Готовий висуватися в район виконання та продовжувати командувати підрозділом РДК 

— сказав командир РДК. 

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов подякував Тимуру та команді воєнних розвідників за успішне й чудове виконання спецоперації.

Нагадаємо

Як повідомлялось раніше, командир РДК Денис WhiteRex Капустін загинув вночі 27 грудня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Смерть настала після прильоту FPV-дрона.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов
Україна