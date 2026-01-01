ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
Київ • УНН
Командир «Російського Добровольчого Корпусу» Денис Капустін живий, а спецслужби РФ заплатили $500 тисяч за його ліквідацію. ГУР МО України провело спецоперацію, зберігши життя Капустіна та отримавши кошти, які посилять спецпідрозділи.
Командир "Російського Добровольчого Корпусу" Денис Капустін живий, а отримані пів мільйона доларів за його ліквідацію посилять спецпідрозділи ГУР, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.
"З поверненням!" ― так керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна та команду ГУР, яка пошила в дурні спецслужби рф.
Убивство Дениса Капустіна, командира підрозділу "Російський Добровольчий Корпус", який воює проти москви у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, замовили спецслужби держави-агресора росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів, повідомили у розвідці.
У результаті комплексної спецоперації ГУР МО України, яка тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Дениса Капустіна, якого російський диктатор владімір путін вважає особистим ворогом, а також встановлено коло осіб ― замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців
Нашою стороною також була отримана відповідна сума коштів, виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз, командир РДК знаходиться на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань
Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна, який також долучився до доповіді через відеозв’язок.
Перш за все, пане Денисе, вітаю Вас із поверненням до життя. Це завжди приємно. Я радий, що кошти, отримані за замовлення Вашої ліквідації пішли на допомогу нашій боротьбі. Бажаю нам всім і Вам особисто успіхів
Командир РДК Денис Капустін з позивним White Rex відрапортував про готовність продовжити виконання бойових та спеціальних завдань на чолі підрозділу.
Тимчасова моя відсутність не вплинула на якість та успіх реалізації бойових завдань. Готовий висуватися в район виконання та продовжувати командувати підрозділом РДК
Начальник ГУР МО України Кирило Буданов подякував Тимуру та команді воєнних розвідників за успішне й чудове виконання спецоперації.
Нагадаємо
Як повідомлялось раніше, командир РДК Денис WhiteRex Капустін загинув вночі 27 грудня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Смерть настала після прильоту FPV-дрона.