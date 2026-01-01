ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
Киев • УНН
Командир "Русского Добровольческого Корпуса" Денис Капустин жив, а спецслужбы РФ заплатили $500 тысяч за его ликвидацию. ГУР МО Украины провело спецоперацию, сохранив жизнь Капустина и получив средства, которые усилят спецподразделения.
Командир "Русского Добровольческого Корпуса" Денис Капустин жив, а полученные полмиллиона долларов за его ликвидацию усилят спецподразделения ГУР, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.
"С возвращением!" ― так руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина и команду ГУР, которая одурачила спецслужбы рф.
Убийство Дениса Капустина, командира подразделения "Русский Добровольческий Корпус", воюющего против москвы в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, заказали спецслужбы государства-агрессора россии и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов, сообщили в разведке.
В результате комплексной спецоперации ГУР МО Украины, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор владимир путин считает личным врагом, а также установлен круг лиц ― заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей
Нашей стороной также была получена соответствующая сумма средств, выделенная российскими спецслужбами для реализации данного преступления. По состоянию на сейчас, командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач
Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина, который также присоединился к докладу по видеосвязи.
Прежде всего, господин Денис, поздравляю Вас с возвращением к жизни. Это всегда приятно. Я рад, что средства, полученные за заказ Вашей ликвидации, пошли на помощь нашей борьбе. Желаю нам всем и Вам лично успехов
Командир РДК Денис Капустин с позывным White Rex отчитался о готовности продолжить выполнение боевых и специальных задач во главе подразделения.
Временное мое отсутствие не повлияло на качество и успех реализации боевых задач. Готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделением РДК
Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов поблагодарил Тимура и команду военных разведчиков за успешное и прекрасное выполнение спецоперации.
Напомним
Как сообщалось ранее, командир РДК Денис WhiteRex Капустин погиб ночью 27 декабря на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания. Смерть наступила после прилета FPV-дрона.