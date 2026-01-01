$42.350.03
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 4152 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 6634 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 6676 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 77649 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 95252 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 37655 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 37438 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 33137 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27043 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Командир "Русского Добровольческого Корпуса" Денис Капустин жив, а спецслужбы РФ заплатили $500 тысяч за его ликвидацию. ГУР МО Украины провело спецоперацию, сохранив жизнь Капустина и получив средства, которые усилят спецподразделения.

ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф

Командир "Русского Добровольческого Корпуса" Денис Капустин жив, а полученные полмиллиона долларов за его ликвидацию усилят спецподразделения ГУР, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки. 

"С возвращением!" ― так руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина и команду ГУР, которая одурачила спецслужбы рф. 

Убийство Дениса Капустина, командира подразделения "Русский Добровольческий Корпус", воюющего против москвы в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, заказали спецслужбы государства-агрессора россии и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов, сообщили в разведке.

В результате комплексной спецоперации ГУР МО Украины, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор владимир путин считает личным врагом, а также установлен круг лиц ― заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей 

- сообщил во время доклада начальнику ГУР МО Украины генерал-лейтенанту Кириллу Буданову командир “Спецподразделения Тимура”. 

Нашей стороной также была получена соответствующая сумма средств, выделенная российскими спецслужбами для реализации данного преступления. По состоянию на сейчас, командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач 

― доложил Тимур. 

Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина, который также присоединился к докладу по видеосвязи. 

Прежде всего, господин Денис, поздравляю Вас с возвращением к жизни. Это всегда приятно. Я рад, что средства, полученные за заказ Вашей ликвидации, пошли на помощь нашей борьбе. Желаю нам всем и Вам лично успехов 

― заявил начальник ГУР МО Украины. 

Командир РДК Денис Капустин с позывным White Rex отчитался о готовности продолжить выполнение боевых и специальных задач во главе подразделения. 

Временное мое отсутствие не повлияло на качество и успех реализации боевых задач. Готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделением РДК 

— сказал командир РДК. 

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов поблагодарил Тимура и команду военных разведчиков за успешное и прекрасное выполнение спецоперации.

Как сообщалось ранее, командир РДК Денис WhiteRex Капустин погиб ночью 27 декабря на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания. Смерть наступила после прилета FPV-дрона.

Антонина Туманова

