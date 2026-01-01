ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф

Командир "Русского Добровольческого Корпуса" Денис Капустин жив, а полученные полмиллиона долларов за его ликвидацию усилят спецподразделения ГУР, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

"С возвращением!" ― так руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина и команду ГУР, которая одурачила спецслужбы рф.

Убийство Дениса Капустина, командира подразделения "Русский Добровольческий Корпус", воюющего против москвы в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, заказали спецслужбы государства-агрессора россии и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов, сообщили в разведке.

В результате комплексной спецоперации ГУР МО Украины, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор владимир путин считает личным врагом, а также установлен круг лиц ― заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей

Нашей стороной также была получена соответствующая сумма средств, выделенная российскими спецслужбами для реализации данного преступления. По состоянию на сейчас, командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач

Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина, который также присоединился к докладу по видеосвязи.

Прежде всего, господин Денис, поздравляю Вас с возвращением к жизни. Это всегда приятно. Я рад, что средства, полученные за заказ Вашей ликвидации, пошли на помощь нашей борьбе. Желаю нам всем и Вам лично успехов