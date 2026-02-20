ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас

В Европейском Союзе стремятся принять новый, 20-й, пакет санкций против рф в следующий понедельник, сказала на пресс-конференции в пятницу глава дипломатии ЕС Кая Каллас, пишет УНН.

В следующий понедельник мы намерены принять 20-й пакет санкций против россии. Санкции работают, они наносят серьезный ущерб российской экономике, и каждая новая мера еще больше ограничивает ее возможности вести войну - сказала Каллас.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула: "москва не является непобедимой". "Ее армия несет рекордные потери, а экономика находится под большим давлением. Но путин не закончит эту войну, пока затраты не превысят выгоды. И это именно та точка, до которой мы должны дойти", - подчеркнула Каллас.

ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля

Также она сообщила, что "ЕС продвигается вперед с кредитом в размере 90 миллиардов евро (для Украины - ред.), и ожидается, что первые средства будут выплачены в апреле". "Также продолжается планирование вклада ЕС в будущие гарантии безопасности", - отметила Каллас.

При этом глава дипломатии ЕС указала, что "переговоры в Женеве в очередной раз показали, что россия не отступает от своих максималистских требований". "По большинству показателей, война для Украины за последний год стала еще более жестокой. россия затягивает переговоры, а не движется к миру. Ответ Европы остается простым: большая поддержка Украины и усиление давления на россию", - подчеркнула Каллас.

Украинская сторона рассчитывает на еще одну встречу переговорных групп в феврале - ОП