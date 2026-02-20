Украинская сторона рассчитывает на еще одну встречу переговорных групп в феврале - ОП

$43.270.03
50.920.34
ukenru
Эксклюзив
10:00 • 4828 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
07:56 • 11360 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 41741 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 74614 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 46226 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 78227 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 39455 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 62159 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 32253 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 28112 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.1м/с
60%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Крым подвергся ночной атаке: аэродромы под ударом, есть жертвы20 февраля, 01:28 • 27355 просмотра
Новый механизм призыва: Россия создает пожарное подразделение для "защиты" ЗАЭС20 февраля, 02:03 • 24521 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО06:27 • 18569 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС06:37 • 20482 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo08:31 • 13729 просмотра
публикации
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
10:00 • 4824 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 45753 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 78225 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 62158 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 55974 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Сергей Лысак
Богдан Долинце
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Донецкая область
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo08:31 • 13759 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС06:37 • 20505 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО06:27 • 18587 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 22373 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 33261 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
9К720 Искандер

Украинская сторона рассчитывает на еще одну встречу переговорных групп в феврале - ОП

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Украинская сторона надеется на еще одну встречу переговорных групп в феврале.

Украинская сторона рассчитывает на еще одну встречу переговорных групп в феврале - ОП

Украинская сторона рассчитывает на еще одну встречу в трехстороннем формате до конца февраля, сообщил журналистам советник Президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, пишет УНН.

Детали

По его словам, рассчитывается, что переговорщики смогут еще раз встретиться в феврале, но "это зависит не только от Украины".

У Президента сегодня запланировано совещание с переговорной группой, сообщил Литвин.

В то же время Литвин назвал фейком заявление корреспондента WSJ, что якобы Зеленский поручил разработать план еще на три года войны.

Советник Президента Украины по вопросам коммуникаций заявил, что "не было ни такого разговора с советниками и негатива о переговорах, ни такого задания о "войне еще на три года"".

Не можем сказать, что результат достаточен - Зеленский о переговорах в Женеве18.02.26, 20:39 • 4246 просмотров

Лилия Подоляк

Политика
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина