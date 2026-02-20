Украинская сторона рассчитывает на еще одну встречу переговорных групп в феврале - ОП
Киев • УНН
Украинская сторона надеется на еще одну встречу переговорных групп в феврале.
Украинская сторона рассчитывает на еще одну встречу в трехстороннем формате до конца февраля, сообщил журналистам советник Президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, пишет УНН.
Детали
По его словам, рассчитывается, что переговорщики смогут еще раз встретиться в феврале, но "это зависит не только от Украины".
У Президента сегодня запланировано совещание с переговорной группой, сообщил Литвин.
В то же время Литвин назвал фейком заявление корреспондента WSJ, что якобы Зеленский поручил разработать план еще на три года войны.
Советник Президента Украины по вопросам коммуникаций заявил, что "не было ни такого разговора с советниками и негатива о переговорах, ни такого задания о "войне еще на три года"".
Не можем сказать, что результат достаточен - Зеленский о переговорах в Женеве18.02.26, 20:39 • 4246 просмотров