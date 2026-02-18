$43.260.09
51.170.01
Не можем сказать, что результат достаточен - Зеленский о переговорах в Женеве

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров в Женеве недостаточны. Он подчеркнул необходимость дальнейших встреч, желательно в феврале, с участием европейских стран.

Не можем сказать, что результат достаточен - Зеленский о переговорах в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с командой, которая участвовала в переговорах в Женеве. По его словам, по состоянию на сегодня нельзя сказать, что результат достаточный. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Подробности

"Сегодня детально говорили несколько раз с нашей командой на переговорах в Женеве. Был второй день встреч – и трехсторонний формат, и также другие форматы. Украина заинтересована в результате. По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов – серьезно и содержательно. Чувствительные политические вопросы, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно. Рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно еще в феврале", - сказал Зеленский.

Он отметил, что важно, чтобы на будущих встречах присутствовали европейцы – Франция, Великобритания, Германия, Италия, Швейцария как принимающая сторона.

"Именно мы в Украине всегда продвигаем позицию, что Европа должна быть участницей процесса. Я хочу поблагодарить США, что эту позицию услышали. Я также ставил задачу делегации обсудить гуманитарный трек – нужны обмены военнопленными, освобождение гражданских. Мы по каждому человеку ищем информацию и всегда работаем на то, чтобы вернуть своих – вернуть украинцев домой. Каждый обмен имеет значение", - добавил Зеленский.

Напомним

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что разговор был непростым, но важным, готовимся к продолжению уже в ближайшее время.

Павел Башинский

