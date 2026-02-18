Не можемо сказати, що результат достатній - Зеленський про перемовини у Женеві
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що результати перемовин у Женеві недостатні. Він наголосив на необхідності подальших зустрічей, бажано у лютому, за участю європейських країн.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з командою, яка брала участь у перемовинах у Женеві. За його словами, станом на сьогодні не можна сказати, що результат достатній. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
"Сьогодні детально говорили кілька разів із нашою командою на перемовинах у Женеві. Був другий день зустрічей – і тристоронній формат, і також інші формати. Україна зацікавлена в результаті. Станом на сьогодні не можемо сказати, що результат достатній. Військові поспілкувались із частини питань – серйозно та змістовно. Чутливі політичні питання, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів іще не опрацьовані достатньо. Розраховуємо на наступну зустріч, і було б правильно ще в лютому", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що важливо, щоб на майбутніх зустрічі були присутні європейці – Франція, Британія, Німеччина, Італія, Швейцарія як приймаюча сторона.
"Саме ми в Україні завжди просуваємо позицію, що Європа повинна бути учасницею процесу. Я хочу подякувати США, що цю позицію почули. Я також ставив завдання делегації обговорити гуманітарний трек – потрібні обміни військовополоненими, звільнення цивільних. Ми по кожній людині шукаємо інформацію та завжди працюємо на те, щоб повернути своїх – повернути українців додому. Кожен обмін має значення", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Голова Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що розмова була непростою, але важливою, готуємось до продовження вже найближчим часом.