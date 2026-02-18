$43.260.09
Ексклюзив
14:25 • 1678 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 10090 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 12969 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 12191 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 17517 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 21059 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 16027 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17082 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 25658 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 39650 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Розмова у Женеві була непростою, але важливою - Буданов

Київ • УНН

 • 870 перегляди

Кирило Буданов повідомив про завершення чергового раунду переговорів у Женеві, назвавши його непростим, але важливим. Наступний раунд заплановано на найближчий час.

Розмова у Женеві була непростою, але важливою - Буданов

Голова Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що розмова була непростою, але важливою, готуємось до продовження вже найближчим часом, передає УНН.

Черговий раунд перемовин у Женеві завершено. Розмова була непростою, але важливою. Разом з командою готуємось до продовження – вже найближчим часом. Вистоїмо! 

- написав Буданов у Telegram.

Швейцарія готова прийняти новий раунд переговорів щодо України18.02.26, 15:50 • 964 перегляди

Доповнення

Третій раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф пройшов у Женеві 17-18 лютого після двох раундів в Абу-Дабі.

Українська сторона повідомила про завершення переговорів у Женеві. Російська сторона анонсувала нову зустріч "найближчим часом".

Президент Володимир Зеленський заявив про прогрес у військовій частині переговорів щодо моніторингу припинення вогню. Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог, вказав Зеленський.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Женева
Абу-Дабі
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна