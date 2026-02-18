Розмова у Женеві була непростою, але важливою - Буданов
Київ • УНН
Кирило Буданов повідомив про завершення чергового раунду переговорів у Женеві, назвавши його непростим, але важливим. Наступний раунд заплановано на найближчий час.
Голова Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що розмова була непростою, але важливою, готуємось до продовження вже найближчим часом, передає УНН.
Черговий раунд перемовин у Женеві завершено. Розмова була непростою, але важливою. Разом з командою готуємось до продовження – вже найближчим часом. Вистоїмо!
Доповнення
Третій раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф пройшов у Женеві 17-18 лютого після двох раундів в Абу-Дабі.
Українська сторона повідомила про завершення переговорів у Женеві. Російська сторона анонсувала нову зустріч "найближчим часом".
Президент Володимир Зеленський заявив про прогрес у військовій частині переговорів щодо моніторингу припинення вогню. Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог, вказав Зеленський.