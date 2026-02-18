Швейцарія готова прийняти новий раунд переговорів щодо України
Київ • УНН
МЗС Швейцарії заявило про готовність прийняти новий раунд переговорів щодо України. Це відбулося після третього раунду переговорів у Женеві 17-18 лютого.
У Швейцарії заявили про готовність прийняти новий раунд переговорів щодо України. Про це повідомляє російський ТАСС із посиланням на МЗС Швейцарії, передає УНН.
МЗС Швейцарії заявило про готовність прийняти новий раунд переговорів щодо України
Після переговорів у Женеві є принципова домовленість про наступну зустріч - МЗС18.02.26, 14:59 • 1456 переглядiв
Доповнення
Третій раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф пройшов у Женеві 17-18 лютого після двох раундів в Абу-Дабі.
Українська сторона повідомила про завершення переговорів у Женеві. Російська сторона анонсувала нову зустріч "найближчим часом".
Президент Володимир Зеленський заявив про прогрес у військовій частині переговорів щодо моніторингу припинення вогню. Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог, вказав Зеленський.