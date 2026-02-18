$43.260.09
Ексклюзив
12:34
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
Швейцарія готова прийняти новий раунд переговорів щодо України

Київ • УНН

 • 14 перегляди

МЗС Швейцарії заявило про готовність прийняти новий раунд переговорів щодо України. Це відбулося після третього раунду переговорів у Женеві 17-18 лютого.

Швейцарія готова прийняти новий раунд переговорів щодо України

У Швейцарії заявили про готовність прийняти новий раунд переговорів щодо України. Про це повідомляє російський ТАСС із посиланням на МЗС Швейцарії, передає УНН.

МЗС Швейцарії заявило про готовність прийняти новий раунд переговорів щодо України 

- йдеться у повідомленні.

Після переговорів у Женеві є принципова домовленість про наступну зустріч - МЗС18.02.26, 14:59

Доповнення

Третій раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф пройшов у Женеві 17-18 лютого після двох раундів в Абу-Дабі.

Українська сторона повідомила про завершення переговорів у Женеві. Російська сторона анонсувала нову зустріч "найближчим часом".

Президент Володимир Зеленський заявив про прогрес у військовій частині переговорів щодо моніторингу припинення вогню. Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог, вказав Зеленський.

Антоніна Туманова

