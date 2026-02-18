Швейцария готова принять новый раунд переговоров по Украине
Киев • УНН
МИД Швейцарии заявил о готовности принять новый раунд переговоров по Украине. Это произошло после третьего раунда переговоров в Женеве 17-18 февраля.
В Швейцарии заявили о готовности принять новый раунд переговоров по Украине. Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на МИД Швейцарии, передает УНН.
МИД Швейцарии заявил о готовности принять новый раунд переговоров по Украине
После переговоров в Женеве есть принципиальная договоренность о следующей встрече - МИД18.02.26, 14:59 • 1458 просмотров
Дополнение
Третий раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и РФ прошел в Женеве 17-18 февраля после двух раундов в Абу-Даби.
Украинская сторона сообщила о завершении переговоров в Женеве. Российская сторона анонсировала новую встречу "в ближайшее время".
Президент Владимир Зеленский заявил о прогрессе в военной части переговоров по мониторингу прекращения огня. Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог, указал Зеленский.