Швейцария готова принять новый раунд переговоров по Украине

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
12:34 • 5168 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 10772 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 10358 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 15502 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 19028 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
08:42 • 15072 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 16345 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 24978 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 39194 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 38991 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.9м/с
72%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новая «моральная» вертикаль кремля готовит россиян к долгой войне против Украины и Запада – СВР18 февраля, 04:03 • 10500 просмотра
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве18 февраля, 05:31 • 18212 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto18 февраля, 06:29 • 21123 просмотра
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор18 февраля, 07:39 • 9168 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ09:58 • 14271 просмотра
публикации
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 2502 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 5168 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 50271 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 65169 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 71785 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Виктор Ляшко
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Одесса
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 1834 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 4184 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 17923 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 30539 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 25771 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Хранитель

Швейцария готова принять новый раунд переговоров по Украине

Киев • УНН

 • 26 просмотра

МИД Швейцарии заявил о готовности принять новый раунд переговоров по Украине. Это произошло после третьего раунда переговоров в Женеве 17-18 февраля.

Швейцария готова принять новый раунд переговоров по Украине

В Швейцарии заявили о готовности принять новый раунд переговоров по Украине. Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на МИД Швейцарии, передает УНН.

МИД Швейцарии заявил о готовности принять новый раунд переговоров по Украине

- говорится в сообщении.

После переговоров в Женеве есть принципиальная договоренность о следующей встрече - МИД18.02.26, 14:59 • 1458 просмотров

Дополнение

Третий раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и РФ прошел в Женеве 17-18 февраля после двух раундов в Абу-Даби.

Украинская сторона сообщила о завершении переговоров в Женеве. Российская сторона анонсировала новую встречу "в ближайшее время".

Президент Владимир Зеленский заявил о прогрессе в военной части переговоров по мониторингу прекращения огня. Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог, указал Зеленский.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Женева
Швейцария
Абу-Даби
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина