Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ
Київ • УНН
Переговори в Женеві за участю України, США та РФ тривали близько двох годин. Глава російської делегації назвав їх "важкими, але діловими", а нова зустріч відбудеться "найближчим часом".
Переговори за участю України, США та рф в Женеві завершилися, заявляють російські ЗМІ, пише УНН.
Деталі
Переговори у Женеві тривали близько двох годин, "були важкими, але діловими", повідомив голова делегації рф володимир мединський.
Нова зустріч відбудеться "найближчим часом", заявив мединський.
Сьогоднішня зустріч тривала близько двох годин. Напередодні сторони спілкувалися шість годин.
