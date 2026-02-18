Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ
Киев • УНН
Переговоры в Женеве с участием Украины, США и рф длились около двух часов. Глава российской делегации назвал их "трудными, но деловыми", а новая встреча состоится "в ближайшее время".
Переговоры с участием Украины, США и рф в Женеве завершились, заявляют российские СМИ, пишет УНН.
Детали
Переговоры в Женеве длились "около двух часов, они были трудными, но деловыми", сообщил глава делегации рф владимир мединский.
"В ближайшее время состоится следующая встреча", - заявил мединский.
Накануне стороны общались шесть часов.
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры18.02.26, 11:44 • 3942 просмотра
Дополнение
Третий раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и рф организовали в Женеве 17-18 февраля после двух раундов в Абу-Даби.
Накануне в Женеве завершили первый день трехсторонних переговоров. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.
Сегодня, 18 февраля, должны были продолжить работу политическая и военная группы. И работа должна была идти над уточнением параметров и механики обсуждаемых накануне решений.