$43.170.07
51.160.03
ukenru
18:24 • 292 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
14:26 • 9032 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 16078 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 18454 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 19548 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 20911 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 25461 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 34824 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 46020 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 54344 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
76%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 26734 перегляди
Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 в Криму - Генштаб17 лютого, 11:03 • 13539 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 13561 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 17081 перегляди
Галущенку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна - прокурор САП12:50 • 10968 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 26827 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 42730 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 51826 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 72488 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 76478 перегляди
Актуальнi люди
Герман Галущенко
Рустем Умєров
Музикант
Блогери
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Женева
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17:21 • 1256 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 17159 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 13634 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 26253 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 23899 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Дипломатка
Starlink

Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу

Київ • УНН

 • 274 перегляди

У Женеві завершився перший день тристоронніх переговорів. Політична та військова групи продовжать роботу завтра вранці.

Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу

У Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу. Про це повідомив глава української делегації Рустем Умєров і додав, що за результатами першого дня перемовин буде доповідь Президенту, передає УНН.

Після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. На сьогодні і політичний, і військовий блоки завершили роботу 

- повідомив Умєров.

Він подякував американським партнерам "за конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі". 

Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь Президенту України. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу 

- резюмував глава української делегації.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, тристоронні переговори завершились у Женеві, українська делегація покинула місце перемовин.

Перемовини тривали 6 годин.

росЗМІ повідомляють, що заяв від глави делегації ha за підсумками першого дня тристоронніх переговорів щодо України в Женеві не буде.

Із посиланням на "західне джерело" ТАСС повідомляє, що на переговорах у Женеві обговорювались великі теми та великі компроміси.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Дипломатка
Рустем Умєров
Женева
Україна