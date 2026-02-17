Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Київ • УНН
У Женеві завершився перший день тристоронніх переговорів. Політична та військова групи продовжать роботу завтра вранці.
У Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу. Про це повідомив глава української делегації Рустем Умєров і додав, що за результатами першого дня перемовин буде доповідь Президенту, передає УНН.
Після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. На сьогодні і політичний, і військовий блоки завершили роботу
Він подякував американським партнерам "за конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі".
Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь Президенту України. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, тристоронні переговори завершились у Женеві, українська делегація покинула місце перемовин.
Перемовини тривали 6 годин.
росЗМІ повідомляють, що заяв від глави делегації ha за підсумками першого дня тристоронніх переговорів щодо України в Женеві не буде.
Із посиланням на "західне джерело" ТАСС повідомляє, що на переговорах у Женеві обговорювались великі теми та великі компроміси.