Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу

У Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу. Про це повідомив глава української делегації Рустем Умєров і додав, що за результатами першого дня перемовин буде доповідь Президенту, передає УНН.

Після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. На сьогодні і політичний, і військовий блоки завершили роботу