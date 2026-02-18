У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
Київ • УНН
У Женеві розпочався другий день тристоронніх переговорів. Консультації проходять у групах за напрямами в межах політичного та військового блоків для уточнення параметрів рішень.
У Женеві розпочався другий день мирних переговорів за участю України, США та рф, йде робота над уточненням параметрів і механіки обговорюваних напередодні рішень, повідомив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram, пише УНН.
У Женеві розпочали другий день тристоронніх переговорів. Консультації відбуваються в групах за напрямами в межах політичного та військового блоків. Працюємо над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися вчора. Налаштовані на предметну роботу
З його слів, про підсумки поінформують додатково.
Доповнення
Тристоронні мирні переговори за участю України, США та рф були заплановані у Женеві 17-18 лютого.
Напередодні у Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів. Після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. Сьогодні, 18 лютого, мали продовжити роботу політична та військова групи.
