08:42 • 1294 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 4880 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 17904 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 33985 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 34954 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 36148 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 32123 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 26907 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 30376 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 37868 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
У Женеві розпочався другий день тристоронніх переговорів. Консультації проходять у групах за напрямами в межах політичного та військового блоків для уточнення параметрів рішень.

У Женеві розпочався другий день мирних переговорів за участю України, США та рф, йде робота над уточненням параметрів і механіки обговорюваних напередодні рішень, повідомив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram, пише УНН.

У Женеві розпочали другий день тристоронніх переговорів. Консультації відбуваються в групах за напрямами в межах політичного та військового блоків. Працюємо над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися вчора. Налаштовані на предметну роботу

- написав Умєров.

З його слів, про підсумки поінформують додатково.

Доповнення

Тристоронні мирні переговори за участю України, США та рф були заплановані у Женеві 17-18 лютого.

Напередодні у Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів. Після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. Сьогодні, 18 лютого, мали продовжити роботу політична та військова групи.

Юлія Шрамко

