После переговоров в Женеве есть принципиальная договоренность о следующей встрече - МИД
Киев • УНН
По итогам мирных переговоров в Женеве между Украиной, США и рф есть принципиальная договоренность о следующей встрече. Детали и даты пока не разглашаются, но стороны договорились продолжать диалог.
По итогам мирных переговоров с участием Украины, США и рф в Женеве есть принципиальная договоренность о следующей встрече, сообщил спикер МИД Георгий Тихий журналистам, пишет УНН.
Вы уже видели в новостях, что переговорная группа уже пробрифовала Президента Украины об итогах этих двухдневных встреч. (…) Есть принципиальная договоренность о следующей встрече. Но детали и даты пока раскрывать по понятным причинам не будем. И я думаю, что будет больше деталей, конечно, после возвращения группы, которая предоставит более подробный отчет Президенту Украины относительно тех переговоров, которые там происходили
Дополнение
Третий раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и рф прошел в Женеве 17-18 февраля после двух раундов в Абу-Даби.
Украинская сторона сообщила о завершении переговоров в Женеве. Российская сторона анонсировала новую встречу "в ближайшее время".
Президент Владимир Зеленский заявил о прогрессе в военной части переговоров по мониторингу прекращения огня. Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог, указал Зеленский.