После переговоров в Женеве есть принципиальная договоренность о следующей встрече - МИД

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
12:34 • 2904 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 9086 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 8608 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 14176 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 17638 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 14471 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 15852 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 24555 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 38889 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 38741 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
73%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новая «моральная» вертикаль кремля готовит россиян к долгой войне против Украины и Запада – СВР18 февраля, 04:03 • 9876 просмотра
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве18 февраля, 05:31 • 17533 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto18 февраля, 06:29 • 20454 просмотра
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор07:39 • 7736 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ09:58 • 13086 просмотра
публикации
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 800 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 2906 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 49554 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 64415 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 71089 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Виктор Ляшко
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Одесса
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 1162 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 3624 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 17594 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 30223 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 25480 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Хранитель

После переговоров в Женеве есть принципиальная договоренность о следующей встрече - МИД

Киев • УНН

 • 712 просмотра

По итогам мирных переговоров в Женеве между Украиной, США и рф есть принципиальная договоренность о следующей встрече. Детали и даты пока не разглашаются, но стороны договорились продолжать диалог.

После переговоров в Женеве есть принципиальная договоренность о следующей встрече - МИД

По итогам мирных переговоров с участием Украины, США и рф в Женеве есть принципиальная договоренность о следующей встрече, сообщил спикер МИД Георгий Тихий журналистам, пишет УНН.

Вы уже видели в новостях, что переговорная группа уже пробрифовала Президента Украины об итогах этих двухдневных встреч. (…) Есть принципиальная договоренность о следующей встрече. Но детали и даты пока раскрывать по понятным причинам не будем. И я думаю, что будет больше деталей, конечно, после возвращения группы, которая предоставит более подробный отчет Президенту Украины относительно тех переговоров, которые там происходили

- сообщил спикер МИД Тихий.

Дополнение

Третий раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и рф прошел в Женеве 17-18 февраля после двух раундов в Абу-Даби.

Украинская сторона сообщила о завершении переговоров в Женеве. Российская сторона анонсировала новую встречу "в ближайшее время".

Президент Владимир Зеленский заявил о прогрессе в военной части переговоров по мониторингу прекращения огня. Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог, указал Зеленский.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Женева
Абу-Даби
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина