Після переговорів у Женеві є принципова домовленість про наступну зустріч - МЗС
Київ • УНН
За підсумками мирних переговорів у Женеві між Україною, США та РФ є принципова домовленість про наступну зустріч. Деталі та дати поки не розголошуються, але сторони домовилися продовжувати діалог.
За підсумками мирних переговорів за участю України, США та рф у Женеві є принципова домовленість про наступну зустріч, повідомив речник МЗС Георгій Тихий журналістам, пише УНН.
Ви вже бачили у новинах, що переговорна група уже пробрифувала Президента України про підсумки цих дводенних зустрічей. (…) Є принципова домовленість про наступну зустріч. Але деталі та дати поки розкривати зі зрозумілих причин не будемо. І я думаю, що буде більше деталей, звісно, після повернення групи, яка надасть більш детальний звіт Президенту України щодо тих переговорів, які там відбувалися",
Доповнення
Третій раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф пройшов у Женеві 17-18 лютого після двох раундів в Абу-Дабі.
Українська сторона повідомила про завершення переговорів у Женеві. Російська сторона анонсувала нову зустріч "найближчим часом".
Президент Володимир Зеленський заявив про прогрес у військовій частині переговорів щодо моніторингу припинення вогню. Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог, вказав Зеленський.