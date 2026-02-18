Після переговорів у Женеві є принципова домовленість про наступну зустріч - МЗС

$43.260.09
Ексклюзив
12:34 • 2054 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 8254 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 7940 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 13723 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 17128 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 14274 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 15684 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 24421 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 38793 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 38679 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
Нова "моральна" вертикаль кремля готує росіян до довгої війни проти України і Заходу - СЗР18 лютого, 04:03 • 9418 перегляди
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві18 лютого, 05:31 • 17296 перегляди
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та CloudflarePhoto18 лютого, 06:29 • 20215 перегляди
Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор07:39 • 7270 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ09:58 • 12639 перегляди
Публікації
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 176 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34 • 2054 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 49308 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 64174 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 70865 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Віктор Ляшко
Петер Сіярто
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Одеса
Угорщина
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto12:23 • 898 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 3404 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 17469 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 30084 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 25367 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
The Guardian

Після переговорів у Женеві є принципова домовленість про наступну зустріч - МЗС

Київ • УНН

 • 244 перегляди

За підсумками мирних переговорів у Женеві між Україною, США та РФ є принципова домовленість про наступну зустріч. Деталі та дати поки не розголошуються, але сторони домовилися продовжувати діалог.

Після переговорів у Женеві є принципова домовленість про наступну зустріч - МЗС

За підсумками мирних переговорів за участю України, США та рф у Женеві є принципова домовленість про наступну зустріч, повідомив речник МЗС Георгій Тихий журналістам, пише УНН.

Ви вже бачили у новинах, що переговорна група уже пробрифувала Президента України про підсумки цих дводенних зустрічей. (…) Є принципова домовленість про наступну зустріч. Але деталі та дати поки розкривати зі зрозумілих причин не будемо. І я думаю, що буде більше деталей, звісно, після повернення групи, яка надасть більш детальний звіт Президенту України щодо тих переговорів, які там відбувалися", 

- повідомив речник МЗС Тихий.

Доповнення

Третій раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф пройшов у Женеві 17-18 лютого після двох раундів в Абу-Дабі.

Українська сторона повідомила про завершення переговорів у Женеві. Російська сторона анонсувала нову зустріч "найближчим часом".

Президент Володимир Зеленський заявив про прогрес у військовій частині переговорів щодо моніторингу припинення вогню. Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог, вказав Зеленський.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Женева
Абу-Дабі
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна