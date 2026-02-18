Разговор в Женеве был непростым, но важным - Буданов

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
12:34 • 6614 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 11587 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 10977 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 16239 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 19869 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
08:42 • 15423 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 16627 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 25227 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 39365 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 39125 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.7м/с
72%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве18 февраля, 05:31 • 18799 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto18 февраля, 06:29 • 21704 просмотра
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор18 февраля, 07:39 • 10172 просмотра
Госсекретарь Ватикана: есть значительный пессимизм и не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира в войне в Украине09:27 • 5842 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ09:58 • 15156 просмотра
публикации
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 3454 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 6614 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 50727 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 65641 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 72232 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петер Сийярто
Кирилл Буданов
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Венгрия
Одесса
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 2206 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 4552 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 18138 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 30747 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 25971 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Отопление
Хранитель

Разговор в Женеве был непростым, но важным - Буданов

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Кирилл Буданов сообщил о завершении очередного раунда переговоров в Женеве, назвав его непростым, но важным. Следующий раунд запланирован на ближайшее время.

Разговор в Женеве был непростым, но важным - Буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что разговор был непростым, но важным, готовимся к продолжению уже в ближайшее время, передает УНН.

Очередной раунд переговоров в Женеве завершен. Разговор был непростым, но важным. Вместе с командой готовимся к продолжению – уже в ближайшее время. Выстоим! 

- написал Буданов в Telegram.

Швейцария готова принять новый раунд переговоров по Украине18.02.26, 15:50 • 520 просмотров

Дополнение

Третий раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и рф прошел в Женеве 17-18 февраля после двух раундов в Абу-Даби.

Украинская сторона сообщила о завершении переговоров в Женеве. Российская сторона анонсировала новую встречу "в ближайшее время".

Президент Владимир Зеленский заявил о прогрессе в военной части переговоров по мониторингу прекращения огня. Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог, указал Зеленский.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Женева
Абу-Даби
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина