Разговор в Женеве был непростым, но важным - Буданов
Киев • УНН
Кирилл Буданов сообщил о завершении очередного раунда переговоров в Женеве, назвав его непростым, но важным. Следующий раунд запланирован на ближайшее время.
Очередной раунд переговоров в Женеве завершен. Разговор был непростым, но важным. Вместе с командой готовимся к продолжению – уже в ближайшее время. Выстоим!
Дополнение
Третий раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и рф прошел в Женеве 17-18 февраля после двух раундов в Абу-Даби.
Украинская сторона сообщила о завершении переговоров в Женеве. Российская сторона анонсировала новую встречу "в ближайшее время".
Президент Владимир Зеленский заявил о прогрессе в военной части переговоров по мониторингу прекращения огня. Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог, указал Зеленский.