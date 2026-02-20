Українська сторона розраховує на ще одну зустріч переговорних груп у лютому - ОП

Українська сторона розраховує на ще одну зустріч у тристоронньому форматі до кінця лютого, повідомив журналістам радник Президента України з комунікацій Дмитро Литвин, пише УНН.

Деталі

З його слів, є сподівання, що перемовники зможуть ще раз зустрітися у лютому, та "це залежить не тільки від України".

У Президента сьогодні запланована нарада з переговорною групою, повідомив Литвин.

Водночас Литвин назвав фейком заяву кореспондента WSJ, що нібито Зеленський доручив розробити план на ще три роки війни.

Радник Президента України з питань комунікацій заявив, що "не було ані такої розмови з радниками і негативу про переговори, ані такого завдання про "війну ще на три роки"".

