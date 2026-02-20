$43.270.03
Ексклюзив
10:00 • 4876 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
07:56 • 11379 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 41763 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 74638 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 46244 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 78259 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 39464 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 62180 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 32256 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 28115 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Українська сторона розраховує на ще одну зустріч переговорних груп у лютому - ОП

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Українська сторона сподівається на ще одну зустріч переговорних груп у лютому.

Українська сторона розраховує на ще одну зустріч переговорних груп у лютому - ОП

Українська сторона розраховує на ще одну зустріч у тристоронньому форматі до кінця лютого, повідомив журналістам радник Президента України з комунікацій Дмитро Литвин, пише УНН.

Деталі

З його слів, є сподівання, що перемовники зможуть ще раз зустрітися у лютому, та "це залежить не тільки від України".

У Президента сьогодні запланована нарада з переговорною групою, повідомив Литвин.

Водночас Литвин назвав фейком заяву кореспондента WSJ, що нібито Зеленський доручив розробити план на ще три роки війни.

Радник Президента України з питань комунікацій заявив, що "не було ані такої розмови з радниками і негативу про переговори, ані такого завдання про "війну ще на три роки"".

Не можемо сказати, що результат достатній - Зеленський про перемовини у Женеві18.02.26, 20:39 • 4246 переглядiв

Лілія Подоляк

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна