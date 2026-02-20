ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
Київ • УНН
Європейський Союз має на меті ухвалити 20-й пакет санкцій проти hосії наступного понеділка. Санкції завдають серйозної шкоди російській економіці, обмежуючи її можливості вести війну.
У Європейському Союзі прагнуть ухвалити новий, 20-й, пакет санкцій проти рф наступного понеділка, сказала на пресконференції у п'ятницю голова дипломатії ЄС Кая Каллас, пише УНН.
Наступного понеділка ми маємо на меті ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії. Санкції працюють, вони завдають серйозної шкоди російській економіці, і кожен новий захід ще більше обмежує її можливості вести війну
Голова дипломатії ЄС наголосила: "Москва не є непереможною". "Її армія зазнає рекордних втрат, а економіка перебуває під великим тиском. Але путін не закінчить цю війну, доки витрати не перевищать вигоди. І це саме та точка, до якої ми маємо дійти", - підкреслила Каллас.
Також вона повідомила, що "ЄС просувається вперед з кредитом обсягом 90 мільярдів євро (для України - ред.), і очікується, що перші кошти будуть виплачені у квітні". "Також триває планування внеску ЄС у майбутні гарантії безпеки", - зазначила Каллас.
При цьому голова дипломатії ЄС вказала, що "переговори в Женеві вкотре показали, що росія не відступає від своїх максималістських вимог". "За більшістю показників, війна для України за останній рік стала ще жорстокішою. росія затягує переговори, а не рухається до миру. Відповідь Європи залишається простою: більша підтримка України та посилення тиску на росію", - наголосила Каллас.
