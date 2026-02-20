ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас

$43.270.03
12:27 • 1080 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 11516 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 3216 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
07:56 • 15083 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 46451 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 80168 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 49800 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 83798 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 40894 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 66186 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
МВФ готує нову кредитну програму для України на $8,1 млрд - Reuters
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС
США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІ
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робити
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 11545 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 83810 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 66197 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Сергій Лисак
Олексій Гончаренко
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Донецька область
Німеччина
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІ
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Європейський Союз має на меті ухвалити 20-й пакет санкцій проти hосії наступного понеділка. Санкції завдають серйозної шкоди російській економіці, обмежуючи її можливості вести війну.

ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас

У Європейському Союзі прагнуть ухвалити новий, 20-й, пакет санкцій проти рф наступного понеділка, сказала на пресконференції у п'ятницю голова дипломатії ЄС Кая Каллас, пише УНН.

Наступного понеділка ми маємо на меті ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії. Санкції працюють, вони завдають серйозної шкоди російській економіці, і кожен новий захід ще більше обмежує її можливості вести війну

- сказала Каллас.

Голова дипломатії ЄС наголосила: "Москва не є непереможною". "Її армія зазнає рекордних втрат, а економіка перебуває під великим тиском. Але путін не закінчить цю війну, доки витрати не перевищать вигоди. І це саме та точка, до якої ми маємо дійти", - підкреслила Каллас.

ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого17.02.26, 14:15 • 36110 переглядiв

Також вона повідомила, що "ЄС просувається вперед з кредитом обсягом 90 мільярдів євро (для України - ред.), і очікується, що перші кошти будуть виплачені у квітні". "Також триває планування внеску ЄС у майбутні гарантії безпеки", - зазначила Каллас.

При цьому голова дипломатії ЄС вказала, що "переговори в Женеві вкотре показали, що росія не відступає від своїх максималістських вимог". "За більшістю показників, війна для України за останній рік стала ще жорстокішою. ​​росія затягує переговори, а не рухається до миру. Відповідь Європи залишається простою: більша підтримка України та посилення тиску на росію", - наголосила Каллас.

Українська сторона розраховує на ще одну зустріч переговорних груп у лютому - ОП20.02.26, 13:04 • 1350 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Путін
Женева
Кая Каллас
Європейський Союз
Україна