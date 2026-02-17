ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Європейська комісія підтвердила плани ухвалити новий пакет санкцій проти росії до 24 лютого. Це четверта річниця повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Європейська комісія підтвердила плани ухвалити новий, 20-й, пакет санкцій ЄС проти росії до 24 лютого, четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну, про що заявив речник Єврокомісії із закордонних справ Ануар Ель Ануні під час брифінгу у вівторок, пише УНН.
"Ми постійно чинимо тиск на росію, щоб вона припинила свою агресивну війну проти України. Ми продовжуємо працювати над заходами щодо позбавлення росії коштів, товарів та технологій, які підтримують її війну проти України", - зазначив він.
Це дійсно включає згаданий вами 20-й пакет, і ми дійсно прагнемо ухвалити його до 24 лютого, як згадала Верховний представник ЄС (Кая Каллас - ред.) на останньому засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Держави-члени обговорюють його
Він зазначив, що економічний аналіз Єврокомісії "досить чіткий" - "санкції серйозно впливають на економіку росії".
"Наведу одну цифру. Ключова відсоткова ставка залишається дуже високою, наприклад, на рівні 16%. Той факт, що росія наполягає на тому, щоб ЄС припинив санкції, свідчить про те, що вони завдають шкоди російській економіці, і тому нам необхідно продовжувати чинити тиск, і ми це робитимемо", - вказав Ель Ануні.
