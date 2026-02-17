$43.170.07
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небі
12:15 • 668 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48 • 9444 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 17307 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставу
17 лютого, 04:30 • 29281 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 40723 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 49465 перегляди
США пом'якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 37494 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 61315 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 33878 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 654 перегляди

Європейська комісія підтвердила плани ухвалити новий пакет санкцій проти росії до 24 лютого. Це четверта річниця повномасштабного вторгнення рф в Україну.

ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого

Європейська комісія підтвердила плани ухвалити новий, 20-й, пакет санкцій ЄС проти росії до 24 лютого, четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну, про що заявив речник Єврокомісії із закордонних справ Ануар Ель Ануні під час брифінгу у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Ми постійно чинимо тиск на росію, щоб вона припинила свою агресивну війну проти України. Ми продовжуємо працювати над заходами щодо позбавлення росії коштів, товарів та технологій, які підтримують її війну проти України", - зазначив він.

Це дійсно включає згаданий вами 20-й пакет, і ми дійсно прагнемо ухвалити його до 24 лютого, як згадала Верховний представник ЄС (Кая Каллас - ред.) на останньому засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Держави-члени обговорюють його

- зазначив речник Єврокомісії.

Він зазначив, що економічний аналіз Єврокомісії "досить чіткий" - "санкції серйозно впливають на економіку росії".

"Наведу одну цифру. Ключова відсоткова ставка залишається дуже високою, наприклад, на рівні 16%. Той факт, що росія наполягає на тому, щоб ЄС припинив санкції, свідчить про те, що вони завдають шкоди російській економіці, і тому нам необхідно продовжувати чинити тиск, і ми це робитимемо", - вказав Ель Ануні.

Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф06.02.26, 16:54 • 40674 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Кая Каллас
Європейська комісія
Європейський Союз
Україна