Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила новий, 20-й, пакет санкцій ЄС проти рф, що передбачає повну заборону на перевезення морем російської нафти, розширення санкцій проти "тіньового флоту", заходи щодо фінансових послуг та торгівлі, закликавши країни ЄС швидко схвалити ці нові санкції, про що заявила у п'ятницю, пише УНН.

Єврокомісія пропонує новий пакет санкцій - 20-й з початку війни росії проти України. Новий пакет санкцій охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю - повідомила фон дер Ляєн.

Енергетика

"Щодо енергетики, ми запроваджуємо повну заборону на перевезення морем російської нафти. Це ще більше скоротить доходи росії від енергетики та ускладнить пошук покупців для її нафти. Оскільки судноплавство – це глобальний бізнес, ми пропонуємо запровадити цю повну заборону в координації з однодумцями після рішення G7", - зазначила голова Єврокомісії.

З її слів, також пропонується розширення санкцій проти "тіньового флоту".

"Ми додаємо до списку ще 43 судна до тіньового флоту, їхня загальна кількість сягає 640. Ми також ускладнюємо для росії придбання танкерів для використання тіньовим флотом та додаємо масштабні заборони на надання технічного обслуговування та інших послуг для танкерів для СПГ та криголамів, щоб ще більше підірвати проєкти експорту газу. Це доповнює нашу заборону на імпорт СПГ, узгоджену з 19-м пакетом та Регламентом RepowerEU", - зазначила фон дер Ляєн.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас додала, що пропонується "запровадити санкції проти десятків компаній в енергетичному секторі росії, а також проти тих, що знаходяться в росії та за кордоном, що забезпечують діяльність її тіньового флоту, включаючи портові термінали, а також додати до нашого списку понад 40 суден".

"Ми прагнемо змінити правила щодо стелі ціни на нафту, щоб у майбутньому забезпечити повну заборону морських перевезень", - повідомила Каллас.

Фінансові послуги

"Також ми представляємо другий блок заходів для подальшого обмеження банківської системи росії та її здатності створювати альтернативні платіжні канали для фінансування економічної діяльності", - повідомила фон дер Ляєн.

Європосадовиця наголосили, що "це слабке місце росії, і ми наполегливо тиснемо на нього".

"Ми додаємо до списку ще 20 російських регіональних банків і вживатимемо заходів проти криптовалют, компаній, які торгують ними, та платформ, що дозволяють торгівлю криптовалютами, щоб закрити шлях для обходу санкцій. Ми також націлюємося на кілька банків у третіх країнах, причетних до сприяння незаконній торгівлі підсанкційними товарами", - вказала фон дер Ляєн.

"Більше банків, що постачають кошти кремлю, зіткнуться із заборонами на транзакції, як у росії, так і в третіх країнах. Усі вони будуть відключені від SWIFT. Ми також заборонимо цифрову валюту центрального банку росії, вживемо більше заходів щодо криптовалют та заборонимо взаємодію з російськими постачальниками послуг криптоактивів", - пояснила Каллас.

Торгівля

"З третім блоком заходів ми посилюємо експортні обмеження до росії новими заборонами на товари та послуги – від гуми до тракторів та послуг кібербезпеки, вартістю понад 360 мільйонів євро", - повідомила голова Єврокомісії.

"Ми також запроваджуємо нові заборони на імпорт металів, хімікатів та критично важливих мінералів, які ще не перебувають під санкціями, вартістю понад 570 мільйонів євро. І ми запроваджуємо подальші експортні обмеження на товари та технології, що використовуються росією для бойових дій, такі як матеріали, що використовуються для виробництва вибухівки. Ми пропонуємо квоту на аміак, щоб обмежити існуючий імпорт", - вказала фон дер Ляєн.

"Руйнування військово-промислової бази росії та її міжнародних ланцюгів поставок - це засіб для її припинення. Понад 40 компаній у росії та третіх країнах пропонуються для "повноцінних санкцій", щоб ще більше порушити виробничі лінії росії. Ми також пропонуємо нові експортні обмеження та заборони на матеріали та технології, такі як лабораторний посуд, хімікати, гума та інструменти для виробництва металу; а також посилення експортного контролю, пов’язаного з понад 50 компаніями в росії та за кордоном", - пояснила Каллас.

"Щоб продемонструвати нашу рішучість скоротити ухилення від санкцій, ми вперше активуємо інструмент боротьби з обходом санкцій, заборонивши експорт будь-яких машин з числовим програмним керуванням та радіоприймачів до юрисдикцій, де існує високий ризик реекспорту цієї продукції до росії", - вела далі фон дер Ляєн.

Каллас вказала, що це вперше пропонується активувати Інструмент боротьби з обходом санкцій ЄС в одній країні, щоб запобігти потраплянню чутливих товарів до росії.

Також, зі слів фон дер Ляєн, пропонуються "посилені правові гарантії для компаній ЄС, щоб захистити їх від порушень їхніх прав інтелектуальної власності або від несправедливої ​​експропріації в росії через зловживання судовими рішеннями у зв'язку із санкціями".

"Ми продовжуватимемо застосовувати санкції до тих, хто відповідальний за воєнні злочини та злочини проти дітей, привласнення української культурної спадщини або поширення російської пропаганди", - додала Каллас.

Зараз я закликаю держави-члени швидко схвалити ці нові санкції. Зробивши це, ви послали б потужний сигнал напередодні похмурої 4-ї річниці цієї війни: наша відданість вільній та суверенній Україні непохитна. І, якщо вже на те пішло, вона міцнішає день у день, місяць за місяцем, рік за роком - вказала фон дер Ляєн.

Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів