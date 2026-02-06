$43.140.03
50.900.14
ukenru
14:58 • 526 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 782 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 2494 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
12:09 • 6208 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 17328 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 15394 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 18400 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 59442 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 52781 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 41025 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.1м/с
74%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У росії заявили про "замах" на генерал-лейтенанта міноборони рф алексєєва6 лютого, 07:45 • 4682 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: Україна та росія обмінялися полоненими, але не досягли прогресу щодо Донбасу - WSJ6 лютого, 08:45 • 7928 перегляди
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW09:36 • 13763 перегляди
Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВVideo10:22 • 5858 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 13440 перегляди
Публікації
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
14:41 • 2494 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 13481 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
11:00 • 17328 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 30402 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 59442 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Еммануель Бонн
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 18284 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 21164 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 30486 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 33700 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 71361 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Starlink
Дипломатка
Соціальна мережа

Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 764 перегляди

Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти рф, який включає повну заборону на морські перевезення російської нафти та розширення санкцій проти "тіньового флоту". Також пакет передбачає обмеження для банківської системи рф та нові експортно-імпортні обмеження.

Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила новий, 20-й, пакет санкцій ЄС проти рф, що передбачає повну заборону на перевезення морем російської нафти, розширення санкцій проти "тіньового флоту", заходи щодо фінансових послуг та торгівлі, закликавши країни ЄС швидко схвалити ці нові санкції, про що заявила у п'ятницю, пише УНН.

Єврокомісія пропонує новий пакет санкцій - 20-й з початку війни росії проти України. Новий пакет санкцій охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю

- повідомила фон дер Ляєн.

Енергетика

"Щодо енергетики, ми запроваджуємо повну заборону на перевезення морем російської нафти. Це ще більше скоротить доходи росії від енергетики та ускладнить пошук покупців для її нафти. Оскільки судноплавство – це глобальний бізнес, ми пропонуємо запровадити цю повну заборону в координації з однодумцями після рішення G7", - зазначила голова Єврокомісії.

З її слів, також пропонується розширення санкцій проти "тіньового флоту".

"Ми додаємо до списку ще 43 судна до тіньового флоту, їхня загальна кількість сягає 640. Ми також ускладнюємо для росії придбання танкерів для використання тіньовим флотом та додаємо масштабні заборони на надання технічного обслуговування та інших послуг для танкерів для СПГ та криголамів, щоб ще більше підірвати проєкти експорту газу. Це доповнює нашу заборону на імпорт СПГ, узгоджену з 19-м пакетом та Регламентом RepowerEU", - зазначила фон дер Ляєн.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас додала, що пропонується "запровадити санкції проти десятків компаній в енергетичному секторі росії, а також проти тих, що знаходяться в росії та за кордоном, що забезпечують діяльність її тіньового флоту, включаючи портові термінали, а також додати до нашого списку понад 40 суден".

"Ми прагнемо змінити правила щодо стелі ціни на нафту, щоб у майбутньому забезпечити повну заборону морських перевезень", - повідомила Каллас.

Фінансові послуги

"Також ми представляємо другий блок заходів для подальшого обмеження банківської системи росії та її здатності створювати альтернативні платіжні канали для фінансування економічної діяльності", - повідомила фон дер Ляєн.

Європосадовиця наголосили, що "це слабке місце росії, і ми наполегливо тиснемо на нього".

"Ми додаємо до списку ще 20 російських регіональних банків і вживатимемо заходів проти криптовалют, компаній, які торгують ними, та платформ, що дозволяють торгівлю криптовалютами, щоб закрити шлях для обходу санкцій. Ми також націлюємося на кілька банків у третіх країнах, причетних до сприяння незаконній торгівлі підсанкційними товарами", - вказала фон дер Ляєн.

"Більше банків, що постачають кошти кремлю, зіткнуться із заборонами на транзакції, як у росії, так і в третіх країнах. Усі вони будуть відключені від SWIFT. Ми також заборонимо цифрову валюту центрального банку росії, вживемо більше заходів щодо криптовалют та заборонимо взаємодію з російськими постачальниками послуг криптоактивів", - пояснила Каллас.

Торгівля

"З третім блоком заходів ми посилюємо експортні обмеження до росії новими заборонами на товари та послуги – від гуми до тракторів та послуг кібербезпеки, вартістю понад 360 мільйонів євро", - повідомила голова Єврокомісії.

"Ми також запроваджуємо нові заборони на імпорт металів, хімікатів та критично важливих мінералів, які ще не перебувають під санкціями, вартістю понад 570 мільйонів євро. І ми запроваджуємо подальші експортні обмеження на товари та технології, що використовуються росією для бойових дій, такі як матеріали, що використовуються для виробництва вибухівки. Ми пропонуємо квоту на аміак, щоб обмежити існуючий імпорт", - вказала фон дер Ляєн.

"Руйнування військово-промислової бази росії та її міжнародних ланцюгів поставок - це засіб для її припинення. Понад 40 компаній у росії та третіх країнах пропонуються для "повноцінних санкцій", щоб ще більше порушити виробничі лінії росії. Ми також пропонуємо нові експортні обмеження та заборони на матеріали та технології, такі як лабораторний посуд, хімікати, гума та інструменти для виробництва металу; а також посилення експортного контролю, пов’язаного з понад 50 компаніями в росії та за кордоном", - пояснила Каллас.

"Щоб продемонструвати нашу рішучість скоротити ухилення від санкцій, ми вперше активуємо інструмент боротьби з обходом санкцій, заборонивши експорт будь-яких машин з числовим програмним керуванням та радіоприймачів до юрисдикцій, де існує високий ризик реекспорту цієї продукції до росії", - вела далі фон дер Ляєн.

Каллас вказала, що це вперше пропонується активувати Інструмент боротьби з обходом санкцій ЄС в одній країні, щоб запобігти потраплянню чутливих товарів до росії.

Також, зі слів фон дер Ляєн, пропонуються "посилені правові гарантії для компаній ЄС, щоб захистити їх від порушень їхніх прав інтелектуальної власності або від несправедливої ​​експропріації в росії через зловживання судовими рішеннями у зв'язку із санкціями".

"Ми продовжуватимемо застосовувати санкції до тих, хто відповідальний за воєнні злочини та злочини проти дітей, привласнення української культурної спадщини або поширення російської пропаганди", - додала Каллас.

Зараз я закликаю держави-члени швидко схвалити ці нові санкції. Зробивши це, ви послали б потужний сигнал напередодні похмурої 4-ї річниці цієї війни: наша відданість вільній та суверенній Україні непохитна. І, якщо вже на те пішло, вона міцнішає день у день, місяць за місяцем, рік за роком

- вказала фон дер Ляєн.

Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів06.02.26, 06:30 • 21272 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
SWIFT
Кая Каллас
Свіфт
Європейська комісія
Урсула фон дер Ляєн
Україна