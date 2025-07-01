$41.780.14
48.990.20
ukenru
“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
1 липня, 15:40 • 30539 перегляди
“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
Ексклюзив
1 липня, 13:57 • 83482 перегляди
Мобілізація засуджених продовжується: у Мін'юсті не бачать спаду в динаміці
Ексклюзив
1 липня, 12:51 • 64558 перегляди
Обслуговування авіаційної техніки: основні принципи організації робіт та регулювання - коментар експерта
Ексклюзив
1 липня, 11:25 • 134034 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
1 липня, 10:00 • 79433 перегляди
Майже 19 дивізій і 42 танкових батальйони: озвучена кількість втрат росіян за перше півріччя 2025 року
Ексклюзив
1 липня, 08:13 • 67365 перегляди
Політична відповідальність за "непрофесіоналів" у комітетах Верховної Ради лежить на фракціях – експерт
1 липня, 06:15 • 171319 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО
1 липня, 05:50 • 130125 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році
30 червня, 19:06 • 60559 перегляди
МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль
30 червня, 14:53 • 116582 перегляди
ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
65%
750мм
Популярнi новини
Рубіо спрямував проти USAID нову атаку в останній день діяльності агентства - Bloomberg1 липня, 18:09 • 2228 перегляди
Прив’язали до мотоцикла і волокли дорогою: Лубінець відреагував на ймовірну страту українського військового1 липня, 18:17 • 2656 перегляди
Вісім опозиційних партій Грузії заявили про відмову від участі в місцевих виборах: чому1 липня, 19:06 • 3169 перегляди
У Пхеньяні вже з’явилися перші російські установки “Панцир-С1” - ГУР1 липня, 19:55 • 1821 перегляди
Співачка Тоня Матвієнко заявила, що її побив водій Bolt00:04 • 2267 перегляди
Публікації
"Вертоліт не може літати 100 років": армія попереджає про ризики - промисловість реагує1 липня, 15:27 • 52382 перегляди
Як зміниться прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та курс валют: Кабмін ухвалив бюджетну декларацію 1 липня, 15:10 • 64682 перегляди
АРМА ризикує передати ТРЦ "Гулівер" у "російські руки" Адамовського1 липня, 14:20 • 82130 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
1 липня, 11:25 • 134034 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО1 липня, 06:15 • 171319 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Метте Фредеріксен
Петро Порошенко
Чернишов Олексій Михайлович
Актуальні місця
Україна
Польща
Азербайджан
Іран
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 16464 перегляди
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом1 липня, 11:17 • 81251 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті1 липня, 10:47 • 84663 перегляди
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат1 липня, 07:10 • 105801 перегляди
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів30 червня, 11:05 • 133473 перегляди
Актуальне
Су-27
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)
Теги
Організації

Свіфт

Новини по темi
Готується 18-й пакет санкцій проти росії - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про підготовку 18-го пакету санкцій проти росії. Він зазначив тісну координацію з урядом та Конгресом США.

Суспільство • 28 травня, 13:04 • 3040 перегляди
ЄС розглядає відключення 20 банків від SWIFT та зниження стелі цін на нафту у 18-му пакеті санкцій проти рф - Bloomberg

Євросоюз планує відключити понад 20 російських банків від SWIFT. Також розглядається зниження стелі цін на нафту до 45 доларів та заборона газопроводів Nord Stream.

Економіка • 24 травня, 08:42 • 24879 перегляди
Російський уран і банки рф можуть стати ціллю нових санкцій ЄС - Bild

Санкції можуть торкнутися енергетики, судноплавства та банківського сектору рф. Все залежить від поведінки кремля на саміті між Україною та росією.

Економіка • 14 травня, 08:32 • 4979 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Військові плани Лондона й Парижа щодо України зіткнулися з небажанням інших європейських держав. Без підтримки США сумніваються у тривалому припиненні вогню.

Війна • 30 березня, 18:42 • 41073 перегляди
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла узгодженості із зовнішньою політикою ЄС на 95% у 2024 та 100% у 2025 роках. Наступним кроком є відкриття переговорного кластеру "Зовнішні відносини".

Політика • 29 березня, 19:25 • 41141 перегляди
ЄС готує 17-й пакет санкцій проти рф, відкидає прохання путіна щодо SWIFT для банків - EUobserver

ЄС працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, попри вимоги москви щодо повернення одного з її банків до SWIFT в обмін на часткове припинення вогню. Лідери ЄС виключають послаблення санкцій.

Політика • 28 березня, 09:22 • 39674 перегляди
ЄС не має наміру змінювати санкційний режим проти рф на тлі вимог москви щодо SWIFT - Euractiv

SWIFT не зможе підключити банки рф, поки ЄС не змінить санкційне законодавство.

Політика • 27 березня, 10:19 • 39526 перегляди
росія просить у компаній пропозиції щодо послаблення санкцій - Reuters

рф просить компанії запропонувати, які санкції потрібно скасувати перед переговорами з США. Найбільш болючі обмеження – ті, що перешкоджають транскордонним платежам.

Війна • 13 березня, 13:19 • 17938 перегляди
До нового пакету санкцій ЄС увійдуть 35 фізосіб та 19 компаній

Євросоюз планує внести до санкційного списку 35 фізичних осіб та 19 компаній з рф, КНДР та Китаю. Новий пакет включатиме заборонні мита на добрива та деякі агропродовольчі товари.

Новини Світу • 29 січня, 12:09 • 30373 перегляди
ЄС готує поетапну заборону на російський алюміній - Bloomberg

ЄС планує поетапну заборону імпорту російського алюмінію та відключення 15 банків від SWIFT. Новий пакет санкцій також включатиме обмеження для 70 суден "тіньового флоту".

Економіка • 29 січня, 06:19 • 35722 перегляди
Офіційно: ЄС продовжив економічні санкції проти рф до кінця липня

Рада ЄС офіційно продовжила економічні санкції проти росії до 31 липня 2025 року. Обмеження охоплюють торгівлю, фінанси, енергетику, технології та інші сектори.

Політика • 27 січня, 12:31 • 139114 перегляди
Альтернатива долару від путіна не змогла зацікавити партнерів із БРІКС - FT

росія представила проект "Міст БРІКС" як альтернативу SWIFT на саміті в казані. Китай, Індія та інші країни БРІКС проявляють мало практичного інтересу на тлі ризику вторинних санкцій США.

Економіка • 24 жовтня, 12:56 • 19242 перегляди
Експорт Китаю до росії досяг рекорду на тлі санкцій

У вересні експорт Китаю до росії сягнув рекордних 11,25 млрд доларів, зрісши на 16,6%. Водночас імпорт з росії впав на 9,2% через санкції, що ускладнили міжнародні платежі для москви.

Новини Світу • 19 жовтня, 07:38 • 20300 перегляди
Росія ухвалила новий закон про криптовалюту, щоб уникнути санкцій Заходу

Росія дозволила використання криптовалют у міжнародній торгівлі для обходу західних санкцій. Новий закон набуде чинності у вересні, але не вплине на заборону криптовалют всередині країни.

Економіка • 30 липня, 20:40 • 103480 перегляди
G7 планує зробити суворе попередження китайським банкам щодо зв'язків з рф - Reuters

G7, як очікується, зробить суворе попередження невеликим китайським банкам, щоб вони припинили допомагати росії ухилятися від західних санкцій через війну в Україні.

Економіка • 10 червня, 05:59 • 23414 перегляди
Долар домінує у світовій торгівлі та резервах - МВФ

За словами Гіти Гопінат з МВФ, долар США залишається домінуючою валютою, на яку припадає понад 80% торговельних операцій і майже 60% валютних резервів, попри зростання геополітичних ризиків і поступову диверсифікацію в інші валюти.

Економіка • 8 травня, 09:00 • 14623 перегляди
Україна закликає FATF внести росію до чорного списку на тлі посилення зв'язків з Іраном та КНДР

Україна закликала FATF внести росію до чорного списку на майбутньому засіданні через зростаючі фінансові зв'язки росії з Іраном та Північною Кореєю, які загрожують глобальній безпеці.

Війна • 14 лютого, 10:58 • 24568 перегляди
ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції проти росії

Європейська Рада продовжила економічні санкції проти росії ще на 6 місяців до 31 липня 2024 року у відповідь на дії рф з дестабілізації ситуації в Україні. Санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року і включають обмеження на торгівлю, фінанси, технології, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

Політика • 29 січня, 14:02 • 23880 перегляди