ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції проти росії

Європейська Рада продовжила економічні санкції проти росії ще на 6 місяців до 31 липня 2024 року у відповідь на дії рф з дестабілізації ситуації в Україні. Санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року і включають обмеження на торгівлю, фінанси, технології, промисловість, транспорт та предмети розкоші.