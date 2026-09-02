"Тримайтеся подалі": у США звернулися до росії та інших союзників Ірану

США обіцяють перерізати всі зовнішні зв’язки Ірану та посилити санкційний тиск як на сам офіційний Тегеран, так і на його союзників, серед яких - і москва. Про це 2 вересня заявив голова Мінфіну США Скотт Бессент в коментарі Fox News Channel, передає УНН.

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Він зазначив, що США поєднують військовий, економічний та санкційний тиск на Іран.

Ми запровадили блокаду, яка ізолює країну. А тепер застосовуємо санкції такого масштабу, якого раніше не було, і вони мають задушити режим. Ми говоримо друзям і противникам: не майте справ із цим режимом - сказав голова Мінфіну США.

Бессент уточнив, що про серйозні проблеми в іранській економіці вже публічно говорять представники керівництва країни, зокрема президент, спікер парламенту та очільник центрального банку.

Ми бачимо черги за бензином на три-чотири години. Як це можливо в країні, яка має треті або четверті за обсягом енергетичні ресурси у світі? Валюта обвалилася. Інфляція перевищує 100%. Вони не можуть платити своїм військовим - заявив голова профільного міністерства.

Коментуючи контакти росії з представниками Ірану та заяви москви про готовність підтримувати Тегеран, Бессент закликав інші держави не втручатися на боці Ірану.

Моє послання всім - тримайтеся подалі. Ми всі хочемо, щоб цей конфлікт завершився. І найшвидший шлях до його завершення – щоб ніхто не надавав жодної підтримки цьому режиму - наголосив він.

Голова профільного міністерства додав, що Вашингтон має намір послідовно перекривати канали, через які Іран отримує фінансову або іншу підтримку з-за кордону. Як приклад він навів санкції проти дубайських підрозділів єгипетського банку, які, за його словами, з 2025 року надали Ірану понад 1,8 млрд доларів.

Ми системно пройдемося по кожному такому недобросовісному гравцю і приберемо його. Ми створили нові повноваження для Міністерства фінансів, щоб запроваджувати санкції у сферах авіації, морських перевезень та цифрових активів - заявив Бессент.

За його словами, представники Міністерства фінансів, Державного департаменту та інших відомств США проводять переговори з країнами та структурами, які можуть підтримувати іранську владу.

Окремо Бессент визнав, що конфлікт навколо Ірану створює додатковий тиск на світові ціни на енергоносії. За його словами, на них також впливають удари України по російських енергетичних об’єктах.

Ми зараз переживаємо енергетичний шок через війну в Україні, оскільки Україна вирішила завдавати ударів по російських енергетичних активах і нафтопереробних потужностях. Це створює підвищувальний тиск на ціни у світовому масштабі, так само як і конфлікт в Ірані - сказав він.

Водночас голова американського Мінфіну висловив переконання, що після завершення конфлікту навколо Ірану ціни знизяться.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що Вашингтон готує санкції проти іранського банківського сектора та активів КВІР. США планують заморозити рахунки й нерухомість, пов’язані з режимом.