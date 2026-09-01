США цього тижня оголосять нові санкції проти банківського сектору Ірану - Бессент

Вашингтон оголосить про нові санкції проти Ірану вже цього тижня. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

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За його словами, обмеження стосуватимуться іранського банківського сектора.

Це можуть бути організації. Це можуть бути компанії з лізингу авіакомпаній, на яких ми будемо звертати увагу. Це може бути будь-хто, хто веде бізнес з КВІР. Ми відстежуємо активи КВІР. У нас нульова толерантність. Ми збираємося економічно задушити цей режим - наголосив Бессент.

Він додав, що у США знають, "де на Британських Віргінських островах знаходяться ваші рахунки в трастових компаніях".

"Ми знаємо про ваші будинки вартістю 100 мільйонів доларів по всьому світу, і ми збираємося їх заморозити", - резюмував міністр фінансів США.

Нагадаємо

Напередодні глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що США завдадуть ще більшої шкоди, якщо Іран завдасть удару у відповідь на атаки по цілях поблизу Ормузької протоки.

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