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Financial Times

США цього тижня оголосять нові санкції проти банківського сектору Ірану - Бессент

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Вашингтон готує санкції проти іранського банківського сектора та активів КВІР. США планують заморозити рахунки й нерухомість, пов’язані з режимом.

США цього тижня оголосять нові санкції проти банківського сектору Ірану - Бессент

Вашингтон оголосить про нові санкції проти Ірану вже цього тижня. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За його словами, обмеження стосуватимуться іранського банківського сектора.

Це можуть бути організації. Це можуть бути компанії з лізингу авіакомпаній, на яких ми будемо звертати увагу. Це може бути будь-хто, хто веде бізнес з КВІР. Ми відстежуємо активи КВІР. У нас нульова толерантність. Ми збираємося економічно задушити цей режим

- наголосив Бессент.

Він додав, що у США знають, "де на Британських Віргінських островах знаходяться ваші рахунки в трастових компаніях".

"Ми знаємо про ваші будинки вартістю 100 мільйонів доларів по всьому світу, і ми збираємося їх заморозити", - резюмував міністр фінансів США.

Нагадаємо

Напередодні глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що США завдадуть ще більшої шкоди, якщо Іран завдасть удару у відповідь на атаки по цілях поблизу Ормузької протоки.

Нафта подорожчала більш ніж на 2% після ударів США та Ірану31.08.26, 17:01 • 3810 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаСвіт
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Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран