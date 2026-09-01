США завдадуть ще більшої шкоди, якщо Іран завдасть удару у відповідь - Трамп про атаки в Ормузькій протоці
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США завдають ударів по цілях поблизу Ормузької протоки. Він пригрозив Ірану масштабнішою атакою у відповідь.
Президент США Дональд Трамп заявив у повідомленні в соціальних мережах, що США завдають ударів по цілях поблизу Ормузької протоки, передає УНН.
"Якщо іранська нація, що зазнала краху, відповість на цей цілком виправданий удар, вона знову отримає удар, набагато сильніший і масштабніший, але це буде не найбільший удар з усіх, він ще чекає свого часу", - сказав він.
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