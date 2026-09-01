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Financial Times

Ще два кораблі атакували в Ормузькій протоці та навколо неї

Київ • УНН

 • 1262 перегляди

Танкер уразили трьома снарядами під час виходу з Перської затоки. Про жертв і забруднення не повідомляли, відповідальність не встановлена.

Ще два кораблі атакували в Ормузькій протоці та навколо неї

Британський центр управління морськими торговими операціями (UKMTO) повідомив про отримання повідомлень про атаку на судно в Ормузькій протоці, а також про друге повідомлення про інцидент з танкером у прилеглих водах, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

У першому повідомленні UKMTO заявило, що у понеділок танкер був уражений трьома снарядами при виході з Перської затоки через протоку на схід від Оману. За даними моніторингового агентства, повідомлень про жертв на борту або будь-який вплив на навколишнє середовище в результаті атаки не надходило.

У другому повідомленні UKMTO повідомило, що у понеділок біля узбережжя Оману, також на схід від протоки, надійшло повідомлення "за участю танкера та військових сил". Відповідальність за напади поки що ніхто не взяв на себе.

Командувач військ США заявив, що Ормузька протока очищена від мін, союзники сумніваються в цьому28.08.26, 07:45 • 4272 перегляди

Антоніна Туманова

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