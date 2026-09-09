У Норвегії попрощалися із королем Гаральдом V

Короля Норвегії Гаральда V поховали в середу під час низки церемоній, які стали кульмінацією 13 днів національної жалоби після його смерті у віці 89 років. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, Гаральд, реформатор, який понад три десятиліття перебував на троні, поступово вийшовши з тіні свого популярного та харизматичного батька, помер у період численних криз для норвезької королівської родини.

Піша процесія від королівського палацу до кафедрального собору Осло розпочалася о 12:00 за місцевим часом (за місцевим часом). Її супроводжували постріли гармат із фортеці Акерсгус в Осло.

За даними поліції, десятки тисяч людей вишикувалися вздовж столичного проспекту Карла Юхана. Коли труна проїжджала повз, натовп повністю замовкав.

Після процесії о 13:00 за місцевим часом розпочалася церковна церемонія. Вона почалася із загальнонаціональної хвилини мовчання.

Серед гостей були принц Вільям і принцеса Анна з Великої Британії; кронпринц Японії Акісіно та кронпринцеса Кіко; король Іспанії Філіп, королева Летиція та королева Софія; шведська королівська родина; а також король Данії Фредерік і королева Мері.

На похорон запросили глав держав з усього світу.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Осло пізно ввечері у вівторок. За словами представників обох сторін, він зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії, щоб обговорити війну з росією. Він також взяв участь у процесії. Коли Зеленський виходив із собору, натовп аплодував йому та вітав його вигуками.

США представляла заступниця державного секретаря з політичних питань Еллісон Гукер, повідомив уряд Норвегії.

Чи була присутня нова королева

Королева Метте-Маріт, 53 роки, цивільна дружина нового короля Норвегії Гокона VIII, відвідала похорон, але приїхала автомобілем разом із вдовою Гаральда, королевою Сонею, 89 років.

Метте-Маріт відновлюється після трансплантації легенів, яку їй зробили в червні. Минулого тижня вона була змушена скасувати участь у церемонії складання присяги її чоловіком у парламенті через ускладнення після операції.

Її син Маріус Борг Хейбі, народжений від стосунків до її шлюбу з Гоконом, був присутній на похороні, незважаючи на те, що перебуває під домашнім арештом і носить електронний браслет після засудження за зґвалтування та домашнє насильство. Він оскаржує вирок.

У Норвегії заарештували сина кронпринцеси Метте-Маріт за підозрою у чотирьох зґвалтуваннях - ЗМІ

Хейбі був одним із тих, хто ніс труну під час перенесення труни Гаральда до королівської каплиці 31 серпня, що викликало критику в деяких колах у Норвегії та за кордоном.

Після церемонії в середу над собором пролетіли чотири винищувачі F-35, один із яких відокремився від строю, символічно відзначаючи смерть короля.

Менша процесія під звуки Похоронного маршу Фредеріка Шопена супроводжувала труну до королівської крипти у фортеці Акерсгус, звідки відкривається вид на гавань Осло. Там труну Гаральда помістять у саркофаг поруч із трунами його батьків.

Коли Гокон вийде з крипти, період національної жалоби офіційно завершиться, а прапори, які від смерті Гаральда приспущені, піднімуть. Церковні дзвони по всій Норвегії дзвонитимуть протягом години.

Популярний король

Норвезька поліція заявила, що забезпечення безпеки на похороні стало найбільшою запланованою операцією в історії відомства. У центрі Осло зібралися великі натовпи людей. Школярам дозволили пропускати заняття, щоб вони могли бути присутніми на похороні.

Сотні тисяч норвежців уже вшанували Гаральда, залишаючи квіти, свічки та прапори біля королівського палацу або проходячи повз його труну в королівській каплиці.

Багато людей, які прийшли попрощатися, відзначали відкритість Гаральда, тоді як Гокон назвав його чудовим батьком у своєму першому зверненні до нації як монарха.

Попри нещодавні проблеми, монархія залишається загалом популярною: 72% норвежців підтримують її, тоді як 20% виступають за республіку або іншу форму державного устрою. Про це свідчать результати опитування Norstat для телеканалу NRK, оприлюднені 1 вересня. Це було перше опитування, проведене після смерті Гаральда.

Норвегія вже отримала нового короля - після смерті батька ним автоматично став Гокон