У Норвегії попрощалися із королем Гаральдом V

$44.470.0051.640.04
ukenru
12:42 • 13578 перегляди
путін спотворив Трампу ситуацію на фронті для тиску на Україну - ISW
08:54 • 22581 перегляди
росія атакувала "шахедом" потяг Харків - Ізюм, є постраждалі
9 вересня, 06:47 • 32140 перегляди
У Києві ворожий БПЛА влучив у 24-поверхівку є постраждалі
9 вересня, 06:18 • 30991 перегляди
Рубіо: переговори України і рф можуть відновитися найближчим часом, США готують план
9 вересня, 04:39 • 45669 перегляди
Втрати рф у війні проти України перевищили її сукупні втрати у всіх війнах за останні 80 років – ГенштабPhoto
9 вересня, 04:31 • 44313 перегляди
У Німеччині заявили, що українським чоловікам призовного віку час повертатися додому
9 вересня, 04:22 • 35740 перегляди
Пункт пропуску на кордоні з Молдовою припинив роботу після російської атаки: є загиблі та постраждалі
9 вересня, 04:05 • 23142 перегляди
Після російського удару у Дніпрі з-під завалів будинку врятували 3 людини, серед них підлітокVideo
9 вересня, 03:49 • 20288 перегляди
Трамп привітав зростання підтримки AfD у Німеччині – партія виступає проти допомоги Україні
9 вересня, 02:16 • 17799 перегляди
рпц повезла на фронт мощі Дмитрія Донського, щоб "допомогти здобути перемогу над супостатом"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+26°
2.5м/с
32%
747мм
Популярнi новини
МВФ розглядає реформу фінансування боротьби з пандеміями через спалах Еболи в Конго9 вересня, 04:58 • 11812 перегляди
Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат9 вересня, 06:00 • 36424 перегляди
Окупанти на ТОТ запускають систему ШІ для контролю за виборами до держдуми9 вересня, 06:35 • 4202 перегляди
Суд Євросоюзу відхилив позов Угорщини щодо заморожених активів рф - Reuters11:44 • 10753 перегляди
Автомобільні номерні знаки України - які бувають, що означають букви та цифриPhoto13:26 • 8644 перегляди
Публікації
Автомобільні номерні знаки України - які бувають, що означають букви та цифриPhoto13:26 • 8760 перегляди
Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат9 вересня, 06:00 • 36478 перегляди
З 22 тижнів: як відбувається виходжування передчасно народжених дітей
Ексклюзив
8 вересня, 17:02 • 51273 перегляди
Комендантську годину скоротять і встановлять мобільні укриття та залізничних станціях - що зміниться для Київщини з 10 вересня8 вересня, 16:16 • 52063 перегляди
Меми, реклама і лікарська таємниця: як обвинувачений у медичній недбалості лікар Odrex використовує соцмережі для тискуPhoto8 вересня, 14:22 • 55512 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Марко Рубіо
Іраклій Кобахідзе
Вільям, принц Уельський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон розповіла про діагноз, після якого лікарі давали їй близько 10 років життя9 вересня, 01:05 • 40499 перегляди
Принца Гаррі та Меган Маркл здивувало рішення короля Чарльза III щодо їхнього статусу8 вересня, 23:05 • 41552 перегляди
Сальма Гаєк відсвяткувала 60-річчя відвертими фото з купання в океаніPhoto8 вересня, 22:06 • 37509 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 95051 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 89844 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Крилата ракета

У Норвегії попрощалися із королем Гаральдом V

Київ • УНН

 • 568 перегляди

У Норвегії поховали короля Гаральда V, який помер у 89 років. На церемонію в Осло прибули Зеленський і представники монархій світу.

У Норвегії попрощалися із королем Гаральдом V

Короля Норвегії Гаральда V поховали в середу під час низки церемоній, які стали кульмінацією 13 днів національної жалоби після його смерті у віці 89 років. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, Гаральд, реформатор, який понад три десятиліття перебував на троні, поступово вийшовши з тіні свого популярного та харизматичного батька, помер у період численних криз для норвезької королівської родини.

Піша процесія від королівського палацу до кафедрального собору Осло розпочалася о 12:00 за місцевим часом (за місцевим часом). Її супроводжували постріли гармат із фортеці Акерсгус в Осло.

За даними поліції, десятки тисяч людей вишикувалися вздовж столичного проспекту Карла Юхана. Коли труна проїжджала повз, натовп повністю замовкав.

Після процесії о 13:00 за місцевим часом розпочалася церковна церемонія. Вона почалася із загальнонаціональної хвилини мовчання.

Серед гостей були принц Вільям і принцеса Анна з Великої Британії; кронпринц Японії Акісіно та кронпринцеса Кіко; король Іспанії Філіп, королева Летиція та королева Софія; шведська королівська родина; а також король Данії Фредерік і королева Мері.

На похорон запросили глав держав з усього світу.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Осло пізно ввечері у вівторок. За словами представників обох сторін, він зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії, щоб обговорити війну з росією. Він також взяв участь у процесії. Коли Зеленський виходив із собору, натовп аплодував йому та вітав його вигуками.

США представляла заступниця державного секретаря з політичних питань Еллісон Гукер, повідомив уряд Норвегії.

Чи була присутня нова королева

Королева Метте-Маріт, 53 роки, цивільна дружина нового короля Норвегії Гокона VIII, відвідала похорон, але приїхала автомобілем разом із вдовою Гаральда, королевою Сонею, 89 років.

Метте-Маріт відновлюється після трансплантації легенів, яку їй зробили в червні. Минулого тижня вона була змушена скасувати участь у церемонії складання присяги її чоловіком у парламенті через ускладнення після операції.

Її син Маріус Борг Хейбі, народжений від стосунків до її шлюбу з Гоконом, був присутній на похороні, незважаючи на те, що перебуває під домашнім арештом і носить електронний браслет після засудження за зґвалтування та домашнє насильство. Він оскаржує вирок.

У Норвегії заарештували сина кронпринцеси Метте-Маріт за підозрою у чотирьох зґвалтуваннях - ЗМІ02.02.26, 15:14 • 11955 переглядiв

Хейбі був одним із тих, хто ніс труну під час перенесення труни Гаральда до королівської каплиці 31 серпня, що викликало критику в деяких колах у Норвегії та за кордоном.

Після церемонії в середу над собором пролетіли чотири винищувачі F-35, один із яких відокремився від строю, символічно відзначаючи смерть короля.

Менша процесія під звуки Похоронного маршу Фредеріка Шопена супроводжувала труну до королівської крипти у фортеці Акерсгус, звідки відкривається вид на гавань Осло. Там труну Гаральда помістять у саркофаг поруч із трунами його батьків.

Коли Гокон вийде з крипти, період національної жалоби офіційно завершиться, а прапори, які від смерті Гаральда приспущені, піднімуть. Церковні дзвони по всій Норвегії дзвонитимуть протягом години.

Популярний король

Норвезька поліція заявила, що забезпечення безпеки на похороні стало найбільшою запланованою операцією в історії відомства. У центрі Осло зібралися великі натовпи людей. Школярам дозволили пропускати заняття, щоб вони могли бути присутніми на похороні.

Сотні тисяч норвежців уже вшанували Гаральда, залишаючи квіти, свічки та прапори біля королівського палацу або проходячи повз його труну в королівській каплиці.

Багато людей, які прийшли попрощатися, відзначали відкритість Гаральда, тоді як Гокон назвав його чудовим батьком у своєму першому зверненні до нації як монарха.

Попри нещодавні проблеми, монархія залишається загалом популярною: 72% норвежців підтримують її, тоді як 20% виступають за республіку або іншу форму державного устрою. Про це свідчать результати опитування Norstat для телеканалу NRK, оприлюднені 1 вересня. Це було перше опитування, проведене після смерті Гаральда.

Норвегія вже отримала нового короля - після смерті батька ним автоматично став Гокон28.08.26, 11:22 • 4709 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Війна в Україні
Вільям, принц Уельський
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Reuters
Осло
Норвегія
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна