В Норвегии простились с королём Харальдом V

Короля Норвегии Харальда V похоронили в среду в ходе серии церемоний, ставших кульминацией 13 дней национального траура после его смерти в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Как отмечает издание, Харальд, реформатор, более трех десятилетий находившийся на троне и постепенно вышедший из тени своего популярного и харизматичного отца, умер в период многочисленных кризисов для норвежской королевской семьи.

Пешая процессия от королевского дворца к кафедральному собору Осло началась в 12:00 по местному времени (по местному времени). Ее сопровождали пушечные выстрелы из крепости Акерсхус в Осло.

По данным полиции, десятки тысяч людей выстроились вдоль столичного проспекта Карла Юхана. Когда гроб проезжал мимо, толпа полностью замолкала.

После процессии в 13:00 по местному времени началась церковная церемония. Она началась с общенациональной минуты молчания.

Среди гостей были принц Уильям и принцесса Анна из Великобритании; кронпринц Японии Акисино и кронпринцесса Кико; король Испании Филипп, королева Летисия и королева София; шведская королевская семья; а также король Дании Фредерик и королева Мэри.

На похороны пригласили глав государств со всего мира.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло поздно вечером во вторник. По словам представителей обеих сторон, он встретился с премьер-министром Норвегии, чтобы обсудить войну с Россией. Он также принял участие в процессии. Когда Зеленский выходил из собора, толпа аплодировала ему и приветствовала его возгласами.

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Присутствовала ли новая королева

Королева Метте-Марит, 53 года, гражданская жена нового короля Норвегии Хокона VIII, посетила похороны, но приехала на автомобиле вместе с вдовой Харальда, королевой Соней, 89 лет.

Метте-Марит восстанавливается после трансплантации легких, которую ей сделали в июне. На прошлой неделе она была вынуждена отменить участие в церемонии принесения ее мужем присяги в парламенте из-за осложнений после операции.

Ее сын Мариус Борг Хейби, родившийся от отношений до ее брака с Хоконом, присутствовал на похоронах, несмотря на то что находится под домашним арестом и носит электронный браслет после осуждения за изнасилование и домашнее насилие. Он обжалует приговор.

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Хейби был одним из тех, кто нес гроб во время переноса гроба Харальда в королевскую часовню 31 августа, что вызвало критику в некоторых кругах в Норвегии и за рубежом.

После церемонии в среду над собором пролетели четыре истребителя F-35, один из которых отделился от строя, символически отмечая смерть короля.

Меньшая процессия под звуки Похоронного марша Фредерика Шопена сопровождала гроб в королевскую крипту в крепости Акерсхус, откуда открывается вид на гавань Осло. Там гроб Харальда поместят в саркофаг рядом с гробами его родителей.

Когда Хокон выйдет из крипты, период национального траура официально завершится, а флаги, приспущенные со дня смерти Харальда, поднимут. Церковные колокола по всей Норвегии будут звонить в течение часа.

Популярный король

Норвежская полиция заявила, что обеспечение безопасности на похоронах стало крупнейшей запланированной операцией в истории ведомства. В центре Осло собрались большие толпы людей. Школьникам разрешили пропустить занятия, чтобы они могли присутствовать на похоронах.

Сотни тысяч норвежцев уже почтили память Харальда, оставляя цветы, свечи и флаги у королевского дворца или проходя мимо его гроба в королевской часовне.

Многие люди, пришедшие попрощаться, отмечали открытость Харальда, тогда как Хокон назвал его замечательным отцом в своем первом обращении к нации в качестве монарха.

Несмотря на недавние проблемы, монархия в целом остается популярной: 72% норвежцев поддерживают ее, тогда как 20% выступают за республику или иную форму государственного устройства. Об этом свидетельствуют результаты опроса Norstat для телеканала NRK, опубликованные 1 сентября. Это был первый опрос, проведенный после смерти Харальда.

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