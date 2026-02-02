В Норвегии арестовали сына кронпринцессы Метте-Марит по подозрению в четырех изнасилованиях - СМИ
Киев • УНН
Мариуса Борга Хейби, сына кронпринцессы Метте-Марит, арестовали по новым обвинениям, среди которых телесные повреждения и угрозы ножом. Всего ему инкриминируют 38 пунктов, включая четыре изнасилования.
В Норвегии арестовали Мариуса Борга Хейби, 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит. Уже завтра Хейби предстанет перед судом, передает УНН со ссылкой на норвежское агентство NTB и Bild.
Детали
Полиция Осло сообщила, что Хейби был взят под стражу накануне вечером по новым обвинениям. Речь идет о предполагаемом нанесении телесных повреждений, угрозах ножом и нарушении судебного запрета на контакты. Эти эпизоды добавились к уже существующему делу, которое рассматривает суд.
Новый скандал в Британии: принц Эндрю нанимал "троллей" для интернет-давления на разоблачительницу Вирджинию Джуффре20.10.25, 22:12 • 4702 просмотра
По данным СМИ, в общей сложности обвинение включает 38 пунктов. Среди самых тяжких — четыре предполагаемых изнасилования, а также физическое и психологическое насилие в отношении нескольких бывших партнерш. По версии следствия, часть преступлений была совершена, когда потерпевшие спали или находились в состоянии сильного опьянения.
Полиция утверждает, что имеет фото- и видеоматериалы. Сам Хейби ранее признавал, что действовал под влиянием кокаина и алкоголя и давно имеет проблемы с наркотиками. В случае обвинительного приговора ему грозит до 16 лет лишения свободы.
Британская полиция требует от ФБР данные о пытках на «вечеринках принца Эндрю»26.12.25, 16:26 • 4110 просмотров