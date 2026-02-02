$42.810.04
11:00
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
08:37
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
В Норвегии арестовали сына кронпринцессы Метте-Марит по подозрению в четырех изнасилованиях - СМИ

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Мариуса Борга Хейби, сына кронпринцессы Метте-Марит, арестовали по новым обвинениям, среди которых телесные повреждения и угрозы ножом. Всего ему инкриминируют 38 пунктов, включая четыре изнасилования.

В Норвегии арестовали сына кронпринцессы Метте-Марит по подозрению в четырех изнасилованиях - СМИ

В Норвегии арестовали Мариуса Борга Хейби, 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит. Уже завтра Хейби предстанет перед судом, передает УНН со ссылкой на норвежское агентство NTB и Bild.

Детали

Полиция Осло сообщила, что Хейби был взят под стражу накануне вечером по новым обвинениям. Речь идет о предполагаемом нанесении телесных повреждений, угрозах ножом и нарушении судебного запрета на контакты. Эти эпизоды добавились к уже существующему делу, которое рассматривает суд.

Новый скандал в Британии: принц Эндрю нанимал "троллей" для интернет-давления на разоблачительницу Вирджинию Джуффре20.10.25, 22:12 • 4702 просмотра

По данным СМИ, в общей сложности обвинение включает 38 пунктов. Среди самых тяжких — четыре предполагаемых изнасилования, а также физическое и психологическое насилие в отношении нескольких бывших партнерш. По версии следствия, часть преступлений была совершена, когда потерпевшие спали или находились в состоянии сильного опьянения.

Полиция утверждает, что имеет фото- и видеоматериалы. Сам Хейби ранее признавал, что действовал под влиянием кокаина и алкоголя и давно имеет проблемы с наркотиками. В случае обвинительного приговора ему грозит до 16 лет лишения свободы.

Британская полиция требует от ФБР данные о пытках на «вечеринках принца Эндрю»26.12.25, 16:26 • 4110 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Столкновения
Бильд
Осло
Норвегия