Британская полиция требует от ФБР данные о пытках на «вечеринках принца Эндрю»
Киев • УНН
Правоохранители графства Суррей обратились в ФБР за доступом к закрытым данным из рассекреченных «файлов Эпштейна». В документах 35-летняя особа утверждает, что стала жертвой насилия в детстве, где Гилейн Максвелл пытала ее током, пока принц Эндрю и другие мужчины наблюдали.
Полиция британского графства Суррей обратилась в ФБР за доступом к закрытым данным из рассекреченных «файлов Эпштейна». В документах 35-летняя особа утверждает, что в детстве стала жертвой насилия в одном из поместий Суррея и во Фрогмор-коттедже. Согласно показаниям, Гилейн Максвелл пытала ребенка током, пока принц Эндрю и другие мужчины наблюдали за процессом. Об этом говорится в материале The Times, пишет УНН.
Детали
В полиции Суррея заявили, что не имеют никаких предыдущих записей об этих инцидентах.
Мы взаимодействуем с соответствующими агентствами для доступа к нередактированной информации
Позиция защиты и детали дела
Принц Эндрю категорически отрицает свою вину и связь с преступлениями Джеффри Эпштейна. Министерство юстиции США отмечает, что последняя публикация из 11 000 документов содержит много непроверенных и сенсационных заявлений. В частности, заявитель утверждает, что Эндрю якобы сбил его на авто возле места вечеринки, а собственный отец потерпевшего занимался поставкой детей для Эпштейна.
Несмотря на то, что ранее полиция Лондона отказалась открывать дело против принца, новые данные указывают на запросы ФБР относительно его контактов с другими фигурантами секс-скандалов. В частности, в файлах найдена переписка Максвелл о поиске «веселых девушек» для поездки с Эндрю в Перу.
