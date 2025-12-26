$41.930.22
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 9934 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 20398 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 15824 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 13916 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 16325 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 18747 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 35781 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 16931 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 33195 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Британська поліція вимагає від ФБР дані про тортури на "вечірках принца Ендрю"

Київ • УНН

 • 358 перегляди

Правоохоронці графства Суррей звернулася до ФБР за доступом до закритих даних із розсекречених "файлів Епштейна". У документах 35-річна особа стверджує, що стала жертвою насильства в дитинстві, де Гілейн Максвелл катувала її струмом, поки принц Ендрю та інші чоловіки спостерігали.

Британська поліція вимагає від ФБР дані про тортури на "вечірках принца Ендрю"

Поліція британського графства Суррей звернулася до ФБР за доступом до закритих даних із розсекречених "файлів Епштейна". У документах 35-річна особа стверджує, що у дитинстві стала жертвою насильства в одному з маєтків Суррея та у Фрогмор-котеджі. Згідно зі свідченнями, Гілейн Максвелл катувала дитину струмом, поки принц Ендрю та інші чоловіки спостерігали за процесом. Про це йдеться у матеріалі The Times, пише УНН.

Деталі

У поліції Суррея заявили, що не мають жодних попередніх записів про ці інциденти. 

Ми взаємодіємо з відповідними агенціями для доступу до нередагованої інформації 

– повідомили у відомстві, закликавши свідків звертатися до правоохоронців.

Позиція захисту та деталі справи

Принц Ендрю категорично заперечує свою провину та зв'язок зі злочинами Джеффрі Епштейна. Міністерство юстиції США зазначає, що остання публікація з 11 000 документів містить багато неперевірених і сенсаційних заяв. Зокрема, заявник стверджує, що Ендрю нібито збив його на авто біля місця вечірки, а власний батько потерпілого займався постачанням дітей для Епштейна.

Попри те, що раніше поліція Лондона відмовилася відкривати справу проти принца, нові дані вказують на запити ФБР щодо його контактів з іншими фігурантами секс-скандалів. Зокрема, у файлах знайдено листування Максвелл про пошук "веселих дівчат" для поїздки з Ендрю до Перу.

Експринца Ендрю не було під час різдвяного богослужіння за участю королівської родини у Британії25.12.25, 17:35 • 4966 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Електроенергія
Джеффрі Епштайн
Перу
Міністерство юстиції США