Британська поліція вимагає від ФБР дані про тортури на "вечірках принца Ендрю"
Київ • УНН
Правоохоронці графства Суррей звернулася до ФБР за доступом до закритих даних із розсекречених "файлів Епштейна". У документах 35-річна особа стверджує, що стала жертвою насильства в дитинстві, де Гілейн Максвелл катувала її струмом, поки принц Ендрю та інші чоловіки спостерігали.
Деталі
У поліції Суррея заявили, що не мають жодних попередніх записів про ці інциденти.
Ми взаємодіємо з відповідними агенціями для доступу до нередагованої інформації
Позиція захисту та деталі справи
Принц Ендрю категорично заперечує свою провину та зв'язок зі злочинами Джеффрі Епштейна. Міністерство юстиції США зазначає, що остання публікація з 11 000 документів містить багато неперевірених і сенсаційних заяв. Зокрема, заявник стверджує, що Ендрю нібито збив його на авто біля місця вечірки, а власний батько потерпілого займався постачанням дітей для Епштейна.
Попри те, що раніше поліція Лондона відмовилася відкривати справу проти принца, нові дані вказують на запити ФБР щодо його контактів з іншими фігурантами секс-скандалів. Зокрема, у файлах знайдено листування Максвелл про пошук "веселих дівчат" для поїздки з Ендрю до Перу.
