Экс-принца Эндрю не было во время рождественского богослужения с участием королевской семьи в Британии
Дочери принца Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, появились на рождественском богослужении в Сандрингеме без отца. Принц Эндрю отсутствовал из-за его связей с осужденным Джеффри Эпштейном и лишения воинских званий и королевских титулов.
В четвер члены британской королевской семьи посетили традиционную рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Среди присутствующих были дочери бывшего принца Эндрю – принцессы Беатрис и Евгения, однако сам он на публичном мероприятии не появился. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Возглавили шествие король Карл III и королева Камилла. За ними следовали принц и принцесса Уэльские, Уильям и Кейт, вместе с тремя детьми. В мероприятии также приняли участие принцесса Анна с мужем Тимом Лоуренсом, герцог и герцогиня Эдинбургские, а также Зара и Майк Тиндалл. Семья традиционно поприветствовала сторонников, собравшихся у поместья на востоке Англии.
Отсутствие Эндрю Маунтбеттена-Виндзора
Младший брат короля отсутствовал на официальной части празднования. Это связано с продолжающимся давлением из-за его связей с осужденным Джеффри Эпштейном и последующим лишением воинских званий и королевских титулов. Сейчас официально он упоминается как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и фактически отстранен от выполнения публичных обязанностей члена монаршей семьи.
