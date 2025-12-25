$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 16753 просмотра
09:37 • 21619 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:42 • 18893 просмотра
25 декабря, 07:30 • 13477 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
09:37 • 21619 просмотра
24 декабря, 14:30 • 67161 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 17700 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 16346 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 13477 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 50058 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 67161 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32487 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 54521 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Экс-принца Эндрю не было во время рождественского богослужения с участием королевской семьи в Британии

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Дочери принца Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, появились на рождественском богослужении в Сандрингеме без отца. Принц Эндрю отсутствовал из-за его связей с осужденным Джеффри Эпштейном и лишения воинских званий и королевских титулов.

Экс-принца Эндрю не было во время рождественского богослужения с участием королевской семьи в Британии

В четвер члены британской королевской семьи посетили традиционную рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Среди присутствующих были дочери бывшего принца Эндрю – принцессы Беатрис и Евгения, однако сам он на публичном мероприятии не появился. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Возглавили шествие король Карл III и королева Камилла. За ними следовали принц и принцесса Уэльские, Уильям и Кейт, вместе с тремя детьми. В мероприятии также приняли участие принцесса Анна с мужем Тимом Лоуренсом, герцог и герцогиня Эдинбургские, а также Зара и Майк Тиндалл. Семья традиционно поприветствовала сторонников, собравшихся у поместья на востоке Англии.

Отсутствие Эндрю Маунтбеттена-Виндзора

Младший брат короля отсутствовал на официальной части празднования. Это связано с продолжающимся давлением из-за его связей с осужденным Джеффри Эпштейном и последующим лишением воинских званий и королевских титулов. Сейчас официально он упоминается как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и фактически отстранен от выполнения публичных обязанностей члена монаршей семьи.

Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30.10.25, 21:41 • 65499 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Новый год
Джеффри Эпштейн
Уильям, принц Уэльский
Королева Камилла
Кэтрин, принцесса Уэльская
Reuters
Карл III
Великобритания