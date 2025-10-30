Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор

Букингемский дворец объявил об официальной отмене титулов принца Эндрю. Он потеряет статус члена королевской семьи, покинет Королевскую ложу и переедет в частное поместье Сандрингем, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Принц Эндрю теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Его договор аренды Королевской Лоджии на сегодня обеспечивал ему юридическую защиту для продолжения проживания. Сейчас ему было отправлено официальное уведомление о расторжении договора аренды, и он переедет в альтернативное частное жилье. Эти замечания считаются необходимыми, несмотря на то, что он продолжает отрицать обвинения против себя - говорится в официальном заявлении Его Величества из Букингемского дворца.

По данным издания, бывший принц Эндрю переедет в частное поместье Сандрингем в Норфолке.

Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья

Это, как указано, будет частно финансироваться королем.

Принцесса Евгения и принцесса Беатрис сохранят свои титулы, поскольку они являются дочерьми сына-суверена. Как отмечает BBC - это соответствует патенту короля Георга V 1917 года.

Напомним

Ранее УНН писал, что британская антимонархическая группа Republic планирует подать дополнительный иск против принца Эндрю из-за обвинений в сексуальном насилии над Вирджинией Джуффре и злоупотреблении служебным положением. Активисты утверждают, что власти не отреагировали на обвинения, и готовы самостоятельно добиваться справедливости через суд.