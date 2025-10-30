Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор

$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:50 • 11867 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
16:31 • 20248 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
15:59 • 16401 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 21302 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 48099 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 9526 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 26384 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 24199 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 27873 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 19035 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
Популярные новости
Захватчики пытаются соединить прибрежную линию ВОТ Украины "водным маршрутом": пока без оккупированного Крыма30 октября, 10:51 • 7626 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 34259 просмотра
Крупнейший индийский НПЗ ищет поставки из Америки после санкций США против рф - Bloomberg30 октября, 11:55 • 8132 просмотра
Зеленский получил отчет разведки об ущербе рф от новых санкций в $50 млрд за год и настроениях в Китае30 октября, 12:42 • 9594 просмотра
Трамп намекает на крупную нефтегазовую сделку с Китаем после ослабления торгового конфликта15:14 • 15839 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 34385 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 48099 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 48720 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 110349 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 99747 просмотра
УНН Lite
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор19:41 • 1234 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 40371 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 46925 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 70476 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 74185 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

Букингемский дворец официально отменил титулы принца Эндрю, теперь он известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Он потеряет статус члена королевской семьи и переедет в частное поместье Сандрингем.

Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор

Букингемский дворец объявил об официальной отмене титулов принца Эндрю. Он потеряет статус члена королевской семьи, покинет Королевскую ложу и переедет в частное поместье Сандрингем, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Принц Эндрю теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Его договор аренды Королевской Лоджии на сегодня обеспечивал ему юридическую защиту для продолжения проживания. Сейчас ему было отправлено официальное уведомление о расторжении договора аренды, и он переедет в альтернативное частное жилье. Эти замечания считаются необходимыми, несмотря на то, что он продолжает отрицать обвинения против себя

- говорится в официальном заявлении Его Величества из Букингемского дворца.

По данным издания, бывший принц Эндрю переедет в частное поместье Сандрингем в Норфолке.

Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27.10.25, 11:22 • 80673 просмотра

Это, как указано, будет частно финансироваться королем.

Принцесса Евгения и принцесса Беатрис сохранят свои титулы, поскольку они являются дочерьми сына-суверена. Как отмечает BBC - это соответствует патенту короля Георга V 1917 года.

Напомним

Ранее УНН писал, что британская антимонархическая группа Republic планирует подать дополнительный иск против принца Эндрю из-за обвинений в сексуальном насилии над Вирджинией Джуффре и злоупотреблении служебным положением. Активисты утверждают, что власти не отреагировали на обвинения, и готовы самостоятельно добиваться справедливости через суд.

Алена Уткина

