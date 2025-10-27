Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья

В Великобритании растет давление на принца Эндрю и его экс-супругу Сару Фергюсон — им предлагается "покинуть Королевское поместье". Брат короля Карла III, погрязший в скандалах и деле Эпштейна, одновременно ведет переговоры о том, чтобы поселиться в бывших домах принцев Уильяма и Гарри.

Передает УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

Принц Эндрю ведет переговоры с королем Карлом о "выходе из Королевского поместья" на фоне негативной реакции со стороны британской общественности на соглашение о его бесплатной аренде, а также — в свете разоблачений по делу Эпштейна, в которое бывший герцог Йоркский оказался также вовлечен.

Ожидается, что принц Эндрю вскоре покинет свою резиденцию в Виндзоре, где он прожил более 20 лет. Вместе с тем, он и его бывшая жена Сара Фергюсон якобы "требуют бывшие дома принцев Уильяма и Гарри".

Контекст

На прошлой неделе стало известно, что принц Эндрю фактически не платил арендную плату в течение 22 лет в рамках "перечного соглашения". Это вызвало волну критики.

По данным Daily Mail, судебные документы показали, что за 75-летнюю аренду Эндрю заплатил 1 миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) в 2003 году. Затем на ремонт, завершенный два года спустя, он добавил 7,5 миллиона фунтов стерлингов (9,9 миллиона долларов).

Впрочем, соглашение, как сообщается, требует от Эндрю уплачивать ежегодную арендную плату в размере только по запросу. Также соглашение содержит пункт, который предоставляет ему право на примерно 558 000 фунтов стерлингов (743 000 долларов), если он досрочно откажется от аренды.

Соглашение было тщательно проверено после того, как стало известно, что ключевые детали арендной платы были изъяты из поданной в Земельный реестр версии договора аренды.

Ранее в огонь скандала добавила дров экс-супруга Эндрю, Сара Фергюсон. Ряд благотворительных организаций разорвали сотрудничество с ней после обнародования электронного письма 2011 года к Джеффри Эпштейну, в котором экс-герцогиня Йоркская назвала последнего "лучшим другом".

17 октября Эндрю объявил, что отказывается от использования своих королевских титулов. Сейчас он уже не герцог Йоркский. Интересно, что это впервые за более чем 100 лет, когда старший член королевской семьи перестал использовать герцогский титул.

В последний раз это произошло, когда внук королевы Виктории, герцог Олбани, был лишен своего титула в 1917 году за войну на стороне немцев во время Первой мировой войны.

Сейчас экс-герцог ведет переговоры о том, чтобы покинуть свой 30-комнатный особняк II степени в поместье Виндзор. Впрочем, Эндрю желает остаться в Виндзоре или его окрестностях, если это возможно, или ближе к Лондону, где живут его дочери.

Принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон якобы требуют бывшие дома принцев Уильяма и Гарри в обмен на то, что они покинут Королевскую ложу, пишет DailyMail.

Напомним

В своей книге "Ничья девушка" одна из самых известных обвинительниц Джеффри Эпштейна, Вирджиния Джуффре, рассказала, что команда принца Эндрю пыталась нанять "интернет-троллей", чтобы ее преследовать, пока он скрывался в замке Балморал. Мемуары подробно описывают конфиденциальное урегулирование иска о сексуальном насилии и проливают свет на скрытые механизмы влияния королевской семьи.

Королевская семья не хочет видеть принца Эндрю и Сару Фергюсон на Рождество из-за скандала с Эпштейном - Daily Mail