Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
08:41 • 11411 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 15187 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 18059 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 20631 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 20207 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 56063 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 53319 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45661 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 47961 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 29269 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
97%
740мм
Популярные новости
Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет уничтожить ее атаками на энергетику - The Economist27 октября, 02:14 • 34378 просмотра
Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС27 октября, 03:48 • 26645 просмотра
Украинские военные освободили село Егоровка на Днепропетровщине и показали его зачистку от оккупантовVideo04:17 • 34788 просмотра
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto06:18 • 6298 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT07:25 • 11360 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 68885 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 93245 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 112400 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 95520 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 115133 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Ирина Кормышкина
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Днепропетровская область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 2388 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 38451 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 61128 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 67914 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 67525 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Фильм
Фокс Ньюс
Тесла Модель Y

Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья

Киев • УНН

 • 2434 просмотра

Принц Эндрю ведет переговоры с королем Чарльзом о выезде из Королевской загородной резиденции, где он прожил более 20 лет. Это происходит на фоне негативной реакции общественности относительно сделки о бесплатной аренде и причастности к делу Эпштейна.

Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья

В Великобритании растет давление на принца Эндрю и его экс-супругу Сару Фергюсон — им предлагается "покинуть Королевское поместье". Брат короля Карла III, погрязший в скандалах и деле Эпштейна, одновременно ведет переговоры о том, чтобы поселиться в бывших домах принцев Уильяма и Гарри.

Передает УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

Принц Эндрю ведет переговоры с королем Карлом о "выходе из Королевского поместья" на фоне негативной реакции со стороны британской общественности на соглашение о его бесплатной аренде, а также — в свете разоблачений по делу Эпштейна, в которое бывший герцог Йоркский оказался также вовлечен.

Ожидается, что принц Эндрю вскоре покинет свою резиденцию в Виндзоре, где он прожил более 20 лет. Вместе с тем, он и его бывшая жена Сара Фергюсон якобы "требуют бывшие дома принцев Уильяма и Гарри".

Контекст

На прошлой неделе стало известно, что принц Эндрю фактически не платил арендную плату в течение 22 лет в рамках "перечного соглашения". Это вызвало волну критики.

По данным Daily Mail, судебные документы показали, что за 75-летнюю аренду Эндрю заплатил 1 миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) в 2003 году. Затем на ремонт, завершенный два года спустя, он добавил 7,5 миллиона фунтов стерлингов (9,9 миллиона долларов).

Впрочем, соглашение, как сообщается, требует от Эндрю уплачивать ежегодную арендную плату в размере только по запросу. Также соглашение содержит пункт, который предоставляет ему право на примерно 558 000 фунтов стерлингов (743 000 долларов), если он досрочно откажется от аренды.

Соглашение было тщательно проверено после того, как стало известно, что ключевые детали арендной платы были изъяты из поданной в Земельный реестр версии договора аренды.

Ранее в огонь скандала добавила дров экс-супруга Эндрю, Сара Фергюсон. Ряд благотворительных организаций разорвали сотрудничество с ней после обнародования электронного письма 2011 года к Джеффри Эпштейну, в котором экс-герцогиня Йоркская назвала последнего "лучшим другом".

17 октября Эндрю объявил, что отказывается от использования своих королевских титулов. Сейчас он уже не герцог Йоркский. Интересно, что это впервые за более чем 100 лет, когда старший член королевской семьи перестал использовать герцогский титул.

В последний раз это произошло, когда внук королевы Виктории, герцог Олбани, был лишен своего титула в 1917 году за войну на стороне немцев во время Первой мировой войны.

Сейчас экс-герцог ведет переговоры о том, чтобы покинуть свой 30-комнатный особняк II степени в поместье Виндзор. Впрочем, Эндрю желает остаться в Виндзоре или его окрестностях, если это возможно, или ближе к Лондону, где живут его дочери.

Принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон якобы требуют бывшие дома принцев Уильяма и Гарри в обмен на то, что они покинут Королевскую ложу, пишет DailyMail.

Напомним

В своей книге "Ничья девушка" одна из самых известных обвинительниц Джеффри Эпштейна, Вирджиния Джуффре, рассказала, что команда принца Эндрю пыталась нанять "интернет-троллей", чтобы ее преследовать, пока он скрывался в замке Балморал. Мемуары подробно описывают конфиденциальное урегулирование иска о сексуальном насилии и проливают свет на скрытые механизмы влияния королевской семьи.

Королевская семья не хочет видеть принца Эндрю и Сару Фергюсон на Рождество из-за скандала с Эпштейном - Daily Mail28.09.25, 15:14 • 10643 просмотра

Игорь Тележников

Новости МираУНН Lite
Джеффри Эпштейн
Уильям, принц Уэльский
благотворительность
Принц Гарри, герцог Сассекский
Карл III
Великобритания
Лондон